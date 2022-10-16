習近平談「國防新局面」提高軍隊打贏能力　推進實戰化訓練

記者蔡儀潔／綜合報導

中國共產黨第二十次全國代表大會於今（16）早開幕，習近平在發表「政治報告」時，提到了備受關注的國防部分。他指出，要確保「槍桿子」永遠聽黨指揮，提高人民軍隊「打贏能力」，深入推進實戰化軍事訓練。

▲中共中央總書記習近平二十大報告。（圖／記者任以芳攝）

習近平在報告第十二點中提到，要實現建軍一百年奮鬥目標，開創國防和軍隊現代化新局面；如期實現建軍一百年奮鬥目標，加快把人民軍隊建成世界一流軍隊，是全面建設社會主義現代化國家的戰略要求。

習近平指出，全面加強人民軍隊黨的建設，確保「槍桿子」永遠聽黨指揮；健全貫徹軍委主席負責制體制機制；建強人民軍隊黨的組織體系，推進政治整訓常態化制度化，持之以恆正風肅紀反腐。

習近平強調，要全面加強練兵備戰，提高人民軍隊打贏能力，創新軍事戰略指導，發展人民戰爭戰略戰術，打造強大戰略威懾力量體系，增加新域新質作戰力量比重，深入推進實戰化軍事訓練；全面加強軍事治理，鞏固拓展國防和軍隊改革成果，完善軍事力量結構編成，體系優化軍事政策制度，實施國防科技和武器裝備重大工程，建強新型軍事人才培養體系，加強依法治軍機制建設和戰略規劃。

他指出，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，加強國防科技工業能力建設，加強國防動員和後備力量建設，做好退役軍人服務保障工作，鞏固發展軍政軍民團結。

▲大會現場。（圖／記者任以芳攝）



另外，在第十一點上，習近平表示，要推進國家安全體系和能力現代化，堅決維護國家安全和社會穩定，強調國家安全是民族復興的根基，社會穩定是國家強盛的前提，「必須堅定不移貫徹總體國家安全觀，把維護國家安全貫穿黨和國家工作各方面全過程，確保國家安全和社會穩定。」

在今早的大會上，習近平代表中共第十九屆中央委員會，向大會發表政治報告，總結過去5年的政績，也提及未來5年的施政綱領和佈局。

據悉，二十大會期為10月16日至10月22日，共7天，將舉辦5場記者招待會、5場集體採訪活動，其中包括中共發改委、中央紀委國家監委、中組部、中央政法委、外交部等負責人均將出席記者招待會。集體採訪方面，由大陸各省中共黨代表團、中央和國家機關黨代表團等的發言人出席。