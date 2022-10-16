習二十大報告未提「九二共識」　強調「反台獨、反分裂、反干涉」

記者蔡儀潔／綜合報導

中共中央總書記習近平今（16）早在二十大大會上發表政治報告。其中在總結5年對台政績部分，習近平未提「九二共識」，而稱面對台獨勢力分裂活動，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示維護國家主權和領土完整反對台獨的堅強決心和能力。

▲習近平發表政治報告。（圖／翻攝自央視新聞）

習近平指出，過去5年是極不尋常、極不平凡的5年，我們堅持加強黨的全面領導和黨中央集中統一領導，全力推進全面建成小康社會進程，完整、準確、全面貫徹新發展理念，著力推動高質量發展，主動構建新發展格局，扎實推進全過程人民民主，全面推進依法治國。

他接著說，積極發展社會主義先進文化，突出保障和改善民生，集中力量實施脫貧攻堅戰，大力推進生態文明建設，堅決維護國家安全，防範化解重大風險，保持社會大局穩定，大力度推進國防和軍隊現代化建設，全方位開展中國特色大國外交，全面推進黨的建設新的偉大工程。

習近平指出，在過去5年還隆重慶祝中國共產黨成立一百週年、中華人民共和國成立七十週年，制定第三個歷史決議，在全黨開展黨史學習教育，號召全黨學習和踐行偉大建黨精神。

對於備受熱議的疫情防控，習近平強調，「特別是面對突如其來的新冠肺炎疫情，我們堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖，開展抗擊疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。」

▲大會現場。（圖／記者任以芳攝）

對於香港局勢，習近平表示，黨全面準確推進「一國兩制」實踐，堅持「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，推動香港進入「由亂到治」走向「由治及興」的新階段，香港、澳門保持長期穩定發展良好態勢。

在台海問題方面，習近平指出， 面對「台獨」勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，「我們堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示了我們維護國家主權和領土完整、反對台獨的堅強決心和強大能力。」

他在後面談話中再提到，我們提出新時代解決台灣問題的總體方略，促進兩岸交流合作，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

面對國際局勢急劇變化，習近平表示，我們保持戰略定力，發揚鬥爭精神，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握了我國發展和安全主動權。五年來，我們黨團結帶領人民，攻克了許多長期沒有解決的難題，辦成了許多事關長遠的大事要事，推動黨和國家事業取得舉世矚目的重大成就。