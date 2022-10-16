　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習二十大報告未提「九二共識」　強調「反台獨、反分裂、反干涉」

記者蔡儀潔／綜合報導

中共中央總書記習近平今（16）早在二十大大會上發表政治報告。其中在總結5年對台政績部分，習近平未提「九二共識」，而稱面對台獨勢力分裂活動，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示維護國家主權和領土完整反對台獨的堅強決心和能力。

▲▼習近平,二十大,李克強。（圖／翻攝自央視新聞）

▲習近平發表政治報告。（圖／翻攝自央視新聞）

習近平指出，過去5年是極不尋常、極不平凡的5年，我們堅持加強黨的全面領導和黨中央集中統一領導，全力推進全面建成小康社會進程，完整、準確、全面貫徹新發展理念，著力推動高質量發展，主動構建新發展格局，扎實推進全過程人民民主，全面推進依法治國。

他接著說，積極發展社會主義先進文化，突出保障和改善民生，集中力量實施脫貧攻堅戰，大力推進生態文明建設，堅決維護國家安全，防範化解重大風險，保持社會大局穩定，大力度推進國防和軍隊現代化建設，全方位開展中國特色大國外交，全面推進黨的建設新的偉大工程。

習近平指出，在過去5年還隆重慶祝中國共產黨成立一百週年、中華人民共和國成立七十週年，制定第三個歷史決議，在全黨開展黨史學習教育，號召全黨學習和踐行偉大建黨精神。

對於備受熱議的疫情防控，習近平強調，「特別是面對突如其來的新冠肺炎疫情，我們堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖，開展抗擊疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。」

▲▼中共二十大,20大。（圖／記者任以芳攝）

▲大會現場。（圖／記者任以芳攝）

對於香港局勢，習近平表示，黨全面準確推進「一國兩制」實踐，堅持「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，推動香港進入「由亂到治」走向「由治及興」的新階段，香港、澳門保持長期穩定發展良好態勢。

在台海問題方面，習近平指出， 面對「台獨」勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，「我們堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示了我們維護國家主權和領土完整、反對台獨的堅強決心和強大能力。」

他在後面談話中再提到，我們提出新時代解決台灣問題的總體方略，促進兩岸交流合作，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

面對國際局勢急劇變化，習近平表示，我們保持戰略定力，發揚鬥爭精神，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握了我國發展和安全主動權。五年來，我們黨團結帶領人民，攻克了許多長期沒有解決的難題，辦成了許多事關長遠的大事要事，推動黨和國家事業取得舉世矚目的重大成就。

►Jo Malone超低價快搶！英國梨與小蒼蘭、藍風鈴通通有

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
林襄大尺度19秒片瘋傳！　「走光畫面」急打碼
快訊／二十大對台最新方針！　習近平：絕不承諾放棄使用武力
快訊／碧潭座位區被淹沒！　人行道消失
LIVE／尼莎挾雨轟12縣市　氣象局最新說明
快訊／暴雨區擴大！12縣市豪大雨　超大豪雨連轟3地「紫爆」
宜蘭大淹水！　8遊客受困「搭救生艇逃生」
快訊／陽明山爆「第2波土石流」！　里長愛車慘受困
快訊／尼莎挾暴雨炸宜蘭！　路面全消失
快訊／忘了關閘門！　蘭陽溪水倒灌大淹水
不是新冠！大人小孩發燒、狂咳　醫揭原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平談「國防新局面」提高軍隊打贏能力　推進實戰化訓練

快訊／中共二十大對台最新方針　習近平：絕不承諾放棄使用武力

二十大開幕「江澤民缺席」　胡錦濤須人攙扶、105歲元老坐第一排

中共二十大開幕　外媒曝大陸經濟深陷「麻煩」成習近平下任期挑戰

習二十大報告未提「九二共識」　強調「反台獨、反分裂、反干涉」

LIVE／中共二十大開幕　習近平將發表「政治報告」談5年佈局

習近平二十大前夕回覆金正恩賀電：增進戰略溝通及團結合作

5年內解決「台灣問題」？中共二十大10點登場　中外聚焦習近平談話

公公夜班回家…薪水秒給媳婦「沒婆婆給的多」　人妻感動：很幸運

失眠超煩…睡眠經濟興起　「哄睡師」成職業月薪高達8萬

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

妻見尪手機和妹子合照　努力裝大方→吃醋變臉

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

不斷遭遊客譏笑挑釁　猩猩怒拔草皮狠砸反擊

金高銀熱跳《Hype Boy》笑容超甜　向前男友撒嬌軟腿…孔劉隔空應援

趙正平遭小S爆料「罵哭女工作人員」　當事人一來…他補刀：穿得像乞丐XD

習近平談「國防新局面」提高軍隊打贏能力　推進實戰化訓練

快訊／中共二十大對台最新方針　習近平：絕不承諾放棄使用武力

二十大開幕「江澤民缺席」　胡錦濤須人攙扶、105歲元老坐第一排

中共二十大開幕　外媒曝大陸經濟深陷「麻煩」成習近平下任期挑戰

習二十大報告未提「九二共識」　強調「反台獨、反分裂、反干涉」

LIVE／中共二十大開幕　習近平將發表「政治報告」談5年佈局

習近平二十大前夕回覆金正恩賀電：增進戰略溝通及團結合作

5年內解決「台灣問題」？中共二十大10點登場　中外聚焦習近平談話

公公夜班回家…薪水秒給媳婦「沒婆婆給的多」　人妻感動：很幸運

失眠超煩…睡眠經濟興起　「哄睡師」成職業月薪高達8萬

直擊／台灣虎航今首航「桃園－札幌」　凌晨候機室擠爆人潮

柯文哲操作「棄陳保黃」？　黃珊珊：每個人都有自己評論

日本無人商店驚見「全裸棄嬰」！現場太偏僻　1個月仍找嘸嫌犯

早知能獲大約？　普爾直播神預告：準備跟威金斯賺大錢

170萬劑高端恐報銷　蔣萬安：陳時中沒國際觀搞出的惡果

台中多人鬥毆起因曝！19歲男「喝掛了狂吐」　他車子被噴到氣炸

蔡英文「30秒語音」幫陳時中拜票　讚他3大能力

狂轟高端害變「倒楣族」　周玉蔻赴日闖關：免治馬桶我愛你

習近平談「國防新局面」提高軍隊打贏能力　推進實戰化訓練

快訊／中共二十大對台最新方針　習近平：絕不承諾放棄使用武力

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

大陸熱門新聞

公公回家薪水給媳婦　她超感動

「哄睡師」成職業月薪高達8萬

男友許願「想買4090」！隔2天收到網羨炸

中共二十大今登場！聚焦習近平重要談話

中共20大主席團名單　江澤民排27名後

網美穿白T濕身直播　「沒一個男人跑得掉」

大媽得富貴病「4年花光全部存款」

快訊／中共二十大對台最新方針

OL拒加班遭開除　上網爆料反判賠

美女大學助教遭爆「當小三上位」　把正宮逼落胎

超市拖車倒塌！女客瞬間遭貨物活埋

習二十大報告　強調反台獨、反分裂

二十大開幕　江澤民缺席、105歲元老坐第一排

他花4萬買股票一忘15年！被通知暴漲50倍樂歪

更多熱門

相關新聞

中共二十大開幕 外媒曝大陸經濟深陷「麻煩」成習近平下任期挑戰

中共二十大開幕 外媒曝大陸經濟深陷「麻煩」成習近平下任期挑戰

中共第二十次全國黨代表大會（中共二十大），今（16）日在北京人民大會堂舉行，由總書記習近平發表總結中國共產黨過去五年政績及未來五年擘劃的二十大報告。在二十大會議召開前，美媒《CNN》報導稱，習近平在準備下個10年的掌權下，將面臨更多經濟挑戰。

二十大開幕　江澤民缺席、105歲元老坐第一排

二十大開幕　江澤民缺席、105歲元老坐第一排

習近平20大前夕致函金正恩！強調溝通與合作

習近平20大前夕致函金正恩！強調溝通與合作

LIVE／中共二十大開幕　習近平將發表報告

LIVE／中共二十大開幕　習近平將發表報告

習近平二十大前夕回覆金正恩賀電：增進戰略溝通及團結合作

習近平二十大前夕回覆金正恩賀電：增進戰略溝通及團結合作

關鍵字：

二十大習近平中國共產黨台海問題台獨兩岸

讀者迴響

熱門新聞

陽明山深夜爆發土石流！　1路段無法通行

51歲男演員心肌梗塞猝逝車內！同劇女星悲慟發文

醫院屋頂藏500具腐爛人體　驚悚影片曝

尪寵溺餵食！校花婚後爆胖116公斤

劉品言法文超流利！

台中大雅爆多人「徒手鬥毆」

尼莎恐變中颱！颱風假有望？　氣象局回應了

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

天王嫂手滑自拍片外流！40分鐘才發現

楊繡惠開罵阿文借錢「演藝圈大姐出聲了」！

黃子佼拜託外送平台「增加1功能」！釣出大批苦主

館長對馬來西亞道歉：來台灣被殺剛好而已

蔣萬安與妻大學青澀合照曝光！　網友留言直呼：照片太珍貴

風雨才開始而已！　共伴效應最明顯時間曝

「兇版李毓芬」H級巨胸撐爆比基尼！

更多

最夯影音

更多
小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD
梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面