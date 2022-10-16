不是珍珠！　他推爆手搖飲加「1配料」最爽：是上天賜的恩惠

▲「飲料裡面加什麼是最爽的？」引發討論。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

台人愛喝手搖飲，飲料店遍地開花，而且品項超多元，有的主打茶葉，也有力推奶系列的店家，還有各種配料可選。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「飲料裡面加什麼是最爽的？」其中「珍珠」不意外被點名最多次，不過「1配料」緊追其後，聲勢不輸給珍珠，「布丁有點太過罪惡，但是也很好吃。」

這位網友文中表示，「大家喝手搖是加料派還是原茶派？」並說他自己是加料派，因為上班壓力大的時候，真的很需要咀嚼東西解壓，最近則是很愛點某間的一款紅茶，「配上鹹甜的奶霜跟滑嫩的紅茶凍，根本就超爽der。」

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接著原PO好奇發問，「大家手搖都會加什麼料？珍珠、椰果、茶凍、布丁、蘆薈？還是通通都加？」笑說有時候他不知道自己到底是在「喝飲料」還是「吃飲料」。

貼文引發討論，「杏仁凍、綠茶凍」、「粉條、婚貴（粉粿）」、「珍珠椰果我通通加，就是要吃料」、「愛上50嵐的燕麥，加在奶茶裡面超讚」、「小珍珠或芋圓（不過要鮮奶類）」、「寒天晶球，超好嚼」、「無糖茶加凍類，最愛茶凍和愛玉」、「茶類一定要加椰果啦」、「寒天脆脆的超讚。」

其中「珍珠」的聲勢不意外最高，「加料派啊！咬珍珠超爽」、「只愛珍珠，哼哼」、「首選珍珠」、「珍珠，可是變冷就不想喝飲料了。」不過「布丁」殺出重圍、緊追其後，「布丁，我覺得任何茶+布丁都是上天賜給人類的恩惠」、「布丁布丁布丁」、「布丁有點太過罪惡，但是也很好吃。」