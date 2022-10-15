「1鞋店」辦特價　PTT清一色讚爆良心！留言0負評：這家要推

▲鞋全家福辦折扣活動，PTT難得清一色推爆。（圖／記者謝婷婷攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

連鎖鞋店「鞋全家福」在台灣開業逾30年，在各地均有分店，日前舉辦周年慶全館85折活動，有網友便將情報分享到PTT省錢板（Lifeismoney），意外的是，留言不僅引來一片網友推爆，而且還難得零負評。看到眾人紛紛熱論「鞋全家福」受歡迎的原因，吸引一陣驚呼，「不看這篇不知道鞋全家福這麼威！」

近日有網友在省錢板分享情報，「鞋全家福 全館85折 -10/17」，原來「鞋全家福」為了慶祝周年慶，從9月30日至10月17日全面打85折。沒想到貼文一出，底下清一色推爆，「可以給身障者買單鞋的企業 推」、「都買全家福鞋子」、「做善事的企業，推推」、「推，剛好買拖鞋」、「感謝分享，買完net再買皮鞋」、「買他們家的鞋子快10年了。」

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據悉，只要出示鄭豐喜基金會發的「單腳銀行卡」，小兒麻痺患者就能在鞋全家福買到兩腳不同大小的鞋子，暖心服務讓許多人讚爆、直封良心企業，「原來街邊常見卻從沒進去過的店家如此佛心，以後都去這買了」、「很溫馨很體貼的企業，下次會多光顧鞋全家福公司」、「有社會責任的店家，推！」

其他人則在留言處熱論鞋全家福的優點，「85折還好，可是平常就比夜市便宜了」、「皮鞋真的耐穿」、「物美價廉」、「光是看鞋挑鞋 不會有店員緊迫跟人 而且價格透明 就大贏」、「小孩鞋都去全家福買的，樣式多又平價。」就有網友也被圈粉，「良心企業？喔喔！Google了一下，推一個」、「不看這篇不知道鞋全家福這麼威。」