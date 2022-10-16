新竹城市馬拉松「獎座裝反」晶片感應失效！　網酸：致敬女廁門鎖

▲新竹城市馬拉松15日舉辦。（圖／翻攝自FB新竹城市馬拉松）

記者施怡妏／綜合報導

2022年的新竹城市馬拉松在暌違2年後於15日凌晨舉辦第五屆賽事，現場湧入萬人參加、加油，不過許多參賽者抱怨，完賽後拿到的獎座竟然裝反，也有人傻眼說跑完全程到終點，但是晶片卻感應不到，因此領不到證書，狀況連連，對此新竹城市馬拉松也做出回應，「重新製作、盡快補寄發！」

許多參賽者無畏風雨，15日參加新竹城市馬拉松，但有參賽者事後在官方先臉書留言，「主辦單位要不要管一下，加購的獎盃做出這種品質！附上原本該有的，直接裝反？」「跑完餐點怎麼只有兩個麵包」、「不意外，連26k組的餐點都這麼敷衍，冷風中排隊換晶片，這動線安排真的很無腦」。

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還有網友反應，跑完全程到終點站，但晶片卻沒有感應到，等於白跑一趟，「我跑完全程，領到了獎牌，但終點站晶片竟然沒有感應到，造成我領不到證書，請問如何解決？」「我也是，我的初馬竟然在最後終點沒有感應到，也是靠手錶的記錄，超生氣的」、「我也是沒有感應到，只有手錶紀錄」。

▲▼參賽者反應，獎座裝反、晶片沒有感應到。（圖／翻攝新竹城市馬拉松臉書）

最扯的是，獎座裝反主辦單位竟然沒有發現，還在臉書發宣傳文，有網友轉貼到PTT上直呼「太誇張」，「裝反這麼明顯還沒發現甚至照片還上傳，整組壞光光了吧」、「把它解釋為台式日語不就解了」、「那晶片沒很高科技還會出包」、「致敬廁所門裝反啊」、「女廁所門都裝反，區區獎牌不能裝反嗎」、「不要太不滿」。

針對獎座問題，新竹城市馬拉松也立刻發文回應，強調「初馬、初半馬與排名獎座」確實製作有誤，將會重新製作，盡快補發，「所產生的費用都由大會吸收。敬請見諒！」

據悉，全馬、半馬塞賽者的報名費用分別為1500元及1200元，完賽後可加790元製作紀念獎盃。

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