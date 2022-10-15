蔡壁如風波衝擊選情？　柯文哲稱「還好」：我們不會連台大都要幹掉

▲蔡壁如宣布請辭立委。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

德明財經科技大學13日公布學術倫理委員會決議，認定民眾黨立委蔡壁如論文違反學術倫理，並撤銷學位。蔡壁如也宣布辭去立委，對於是否衝擊年底選情，民眾黨主席柯文哲15日受訪時表示，民眾黨處置明快、有擔當，且組成分子都是年輕人跟高知識份子，比較理性、不會全黨救一人，連台大都要幹掉。

德明科大判定蔡壁如碩士論文違反學術倫理，撤銷其碩士學位，蔡壁如14日上午表示，不能認同審查結果，會捍衛自己的權益與清白，也請學校公開相關審查資料，將依法提出救濟申覆，蔡強調，對自己論文很有自信，若真有瑕疵，願意辭去立委職位，蔡隨後在晚間9點許突然宣布請辭

對於蔡壁如論文風波是否衝擊選情，柯文哲表示，還好，民眾黨處置明快、有擔當，民眾黨有個很大特色，組成分子都是年輕人跟高知識份子，會比較理性、不會全黨救一人，連台大都要幹掉。

柯文哲指出，民眾黨還是很理性思考，但如果重來一遍，應該先給當事人審定書，隔一兩天再發新聞稿，不然當事人第一時間根本無法回應，只有挨打的份，「哪有媒體先丟出來，大家都不知道發生什麼事？」

對於外界指民眾黨此舉是「斷尾求生」，柯文哲表示，這也沒有什麼叫斷尾求生，自己認識蔡壁如三十年，她是做事認真、有GUTS、負責任的人，反正審定書出來後就慢慢比對，要申訴就再講，「我想以她的個性，應該也覺得給社會一個負責任的態度，至於什麼見縫插針的話就不理他了。」