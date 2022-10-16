開國門搶商機！華航東北亞線增班4倍　長榮、星宇「促銷折5千」

▲華航增加東北亞航班。圖為東京成田機場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

10月13日起邊境鬆綁，各家航空公司紛紛增班或推出促銷活動，中華航空本月規劃全線增班五成，每週飛航超過 300 班客運來回航班；東北亞是主要增班重點，由每週 30 班大幅增班至每週約 130 班。長榮航空、星宇航空則針對日本線調降機票價格，最大降幅高達5000元。

華航表示，10月起日本航線包括桃園－東京成田、桃園－大阪，將由每日一班增為每日兩班載客服務，加上松山－東京羽田每日一班，日本最熱門的旅遊地點東京，每日提供三班往返服務；桃園－福岡、桃園－沖繩（琉球）航線則提供每日一班載客服務。

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12月起桃園－札幌航線將由每週兩班增為每日一班服務，桃園－名古屋航線也將逐步增班，另12月起恢復每日一班高雄－東京成田航線，並陸續增加高雄－大阪航線。

韓國航線則自10月起恢復松山－首爾金浦航線，提供每週三班服務；桃園－首爾仁川則由每日一班增為每日兩班載客服務，後續也將恢復高雄－首爾仁川航線。

▲本週四起邊境解封。（圖／記者李宜秦攝）

旅遊達人布萊N日前在臉書粉專「布萊N機票達人」發文通報，長榮航空日本航線全面大降價，降幅高達3000到5000元，台北來回含稅票價東京成田15454元、大阪14668元、福岡14311元、羽田16510元。

星宇航空則宣布，針對國人最期待的日本航線同步釋出「限量快閃優惠」，飛沖繩來回票價僅要1萬元左右，相信對於躊躇觀望中的旅客，具有相當吸引力。