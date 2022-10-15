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失眠超煩…睡眠經濟興起　「哄睡師」成職業月薪高達8萬

失眠超困擾…睡眠經濟興起　「哄睡師」成職業月薪高達8萬

▲失眠是現代不少人常有的困擾，引發關注，也因為這樣催生了睡眠經濟。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

失眠是現代不少人常有的困擾，引發關注，也因為這樣催生了睡眠經濟，一些新興的線上線下助眠服務開始興起，其中最為典型的就是哄睡師，他們會推出不同的服務，月包套服務價錢可高達人民幣1萬8千左右（約新台幣8萬元）。

現代人經常有入睡困難、易醒、睡不著等失眠困擾，尤其是年輕人，調查指出有44%的19-25歲年輕人，都會熬夜至零點以後，90後的梨餘（化名）就表示自己常年性失眠，淩晨1點多才睡是她的常態，失眠導致她記憶力下降，白天精神不佳，「我晚上其實不做什麼，不玩手機，也不打遊戲，就是躺在床上，但翻來覆去地睡不著，我也不知道為什麼。」為了幫助睡眠，她不得不購買一些助眠藥品。

95後的張先生是一名高原工作者，失眠問題也一直困擾他，「可能是工作上的原因，還有就是玩手機，當想早點睡時，上床之後卻睡不著。」張先表示，每天基本睡的時間都是在深夜 12 點以後了，失眠成了習慣，最近他開始晚上聽書和冥想，才比較有點改善。

陸媒報導指出，因為失眠問題越來越廣泛，而催生了睡眠經濟，許多助眠服務開始興起，其中最為典型的就是哄睡師，在電商平臺搜尋「哄睡師」，相關店家高達20多家，其中有的店鋪月銷量在1萬多。商家一般會提供兩種服務，文字和語音以及各種套餐，不同的時間有不同價格，月包套服務價錢可高達人民幣1萬8千左右（約新台幣8萬元）。

一名哄睡師透露，自己兼職了1年多，如果接了哄睡的單子，一般會採取唱歌、講故事、讀電臺等方式説明客戶入眠，如果超過規定的時間 10 分鐘之後，客戶還未入睡，則需要續單，遇到蠻不講理的客戶，則會選擇退單處理。如果想要成為一名哄睡師，還要經過培訓和審核。

除了哄睡師外，網路上也有不少助眠神器，包括褪黑素糖、智慧睡眠儀、助眠香薰、睡眠貼，或者是睡前故事、白噪音等服務説明使用者入眠。

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