「這4生肖」年底財運旺爆！　專家：屬牛愛情、事業兩得意

▲2022年即將接近尾聲，有4個生肖會越來越好運。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

文／CTWANT

今年剩下不到三個月就要結束了，不少人都期待年底，可以迎來大轉運、鹹魚翻身的機會。運勢命理網站《紫微黃曆網》就對外分享，今年裡「越到年底越幸運」的4大生肖，包括屬蛇、羊、雞、牛的人，越到年底運勢越旺，尤其屬牛的朋友，不但接下來職場、情場兩得意，財運方面也是財源滾滾，好運無法擋。

生肖蛇

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屬蛇人年底行運呈現趨吉避凶之相，刑、害太歲之年的波折帶來的負面影響將大幅降低，行事可大膽些。若能注重維繫和身邊人的關係，更可獲得寬鬆溫馨的生活環境與工作氛圍。

生肖羊

或許今年前面的日子，屬羊的人少不了幾番辛苦勞碌，但好在越是敢於直面困難挫折，越容易被福運之神眷顧，年底會在辛勞之後看到轉機，提升好境遇。尤其農曆十二月會是全年財運的高點，有利買賣活動，生意人更是要積極把握。

生肖雞

欲望突顯，無論是對于自我的期許、物質生活的追求、權勢的提升、財富的累積都充滿興趣。只要功夫扎實，勤奮膽大，卻不過分投機貪心，所求必定能實現。農曆十月、十一月利於婚嫁事宜，可拜見父母、探討結婚事項或是開始籌備婚禮。農曆十月財運也尤為紅火，此月適宜進行財務活動、投資運作。

生肖牛

實際上下半年你的行運在逐漸走高，越到年底越是喜事連連，在愛情、事業、財富方面都容易有好事發生，整體生活較為舒心。財運在高處飄揚，利於進財渠道的開闊，可多關注同事或是親友的談話，其中有可以利用的資訊。農曆十一月還是強勢表白期，牽手成功率很高。

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