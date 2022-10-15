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60歲大媽得富貴病「4年花光全部存款」狂要錢　女兒哭：我不會給

60歲大媽得富貴病「4年花光全部存款」狂要錢　女兒哭求：我不會給

▲一名60歲婦人退休結識上流社會朋友，結果把存款花光。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

錢能夠看清一個人，也會改變一個人。中國有一名婦人，退休後過著怡然自得的生活，卻意外認識上流社會的人得了「富貴病」，結果短短幾年就把存款給花光，讓家人超頭痛。

根據《搜狐》報導，60歲白阿姨已經退休5年，生活讓外人羨慕，因為女兒和女婿都很孝順，但是和家人的矛盾卻日積月累增加。老伴在女兒還沒出生時就去世，女兒雖然嫁得不遠，但回家次數也不多，因此她漸漸習慣了獨居生活。其實，女兒在她退休前曾建議，以後若遇到合適的同齡人可以再婚，生活比較不會孤單，但由於工作原因一直沒有接受，直到退休才開始安排自己的生活。

白阿姨退休後，每個月有3000元人民幣（約1.3萬新台幣）的退休金，加上自己的存款，還有女兒留了10萬人民幣（約44萬新台幣）出嫁時的聘禮，足夠她頤養天年。平時除了跳廣場舞，還喜歡出去旅遊，雖然每次都得花費好幾千人民幣，但還在可以負擔的範圍，因此沒什麼壓力。不過，才一年她就不再旅遊，而是選擇其他方式生活。

白阿姨在旅遊途中認識幾個同齡朋友，條件都不錯，有企業單位退休的、做生意的，或是兒子很有錢安享晚年的，花起錢來毫不手軟，為了融入大家，她也開始打扮自己，買了各種化妝品、名牌包包衣服，女兒見狀十分羨慕，但也提醒她不要揮霍過度。

針對女兒的勸告，白阿姨不以為意：「媽都這麼大年紀了，妳現在的生活也過得這麼好，也不用我操心了」，透露總算知道有錢人的生活是什麼樣子。然而，女兒仍苦口婆心：「您別跟她們比，人家都是什麼家庭條件了，況且咱都這麼大年紀了，過好自己的生活就好了」，白阿姨嘴上答應，實際上從來沒聽進去，甚至越來越過份，有次為了給朋友買生日禮物，還負擔當天所有的開銷，一個晚上花了8000多人民幣。

即使如此，白阿姨仍然沒有節制花費，除了10萬人民幣的定期存款，其他的財產全花光，這時她才意識到要克制一點，但因為習慣這樣的生活，只好改跟女兒要錢，甚至向女婿借了2萬人民幣，但是女兒沒有同意，反而訓斥了一頓，「您這幾年花了那麼多錢了，您怎麼還沒有意識到自己現在過得方式不對，晚年不是要花錢養老才對，最適合自己的才是對的，人家都是家庭條件很好的，可是我們家的家庭條件比不上別人啊，您就是打腫臉充胖子，現在沒錢了咱就過好自己的日子就好了」。

怎料，白阿姨還是不死心，希望女兒每個月給她2000元人民幣，眼見媽媽執迷不悟，女兒哭求：「我沒錢，我也不會給您，要是您是為了自己養老，我會管您，但是您現在要是為了去享受那些莫須有的生活，我肯定不會給您，您怎麼還沒意識到啊，您這幾年的生活方式不對！」更揚言要找女婿要。

女兒聽見這番話崩潰：「您要拆散我家啊！您還覺得您現在沒錯麼？」控訴媽媽4年花了10幾萬人民幣，「您要是真的還認我這個女兒，以後的養老要是還需要我照顧，您要是非要去，那您去吧，我不管您，反正是不會給您錢的」。

白阿姨忿忿不平，但為了面子還是選擇和朋友去旅遊，卻因為沒錢而讓她十分不悅。女兒為了緩解母女間的緊張關係，主動示好選擇和解，心平氣和勸她要改變這種生活方式，而白阿姨也似乎終於了解，沒有再反駁了。

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