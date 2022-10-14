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2寶媽「憑空多出11歲女兒」　一查夫偷吃保姆…名下財產全給她

2寶媽結婚30年「憑空多出11歲女兒」　一查尪偷吃保姆…名下財產全給她

▲中國一對夫妻育有2個兒子，卻憑空多出一個11歲女兒。（圖／翻攝自湖南都市頻道）

圖文／CTWANT

綠光罩頂！中國福建有一對夫妻結婚30多年，育有2個兒子，2人因為工作常年分居，老婆卻發現自己憑空多了一個11歲女兒，雖然丈夫聲稱是領養的，但她還是感到懷疑，調查後發現驚人秘密。

綜合陸媒報導，周磊和姚慧婕透過其他人介紹認識，在1991年結婚，陸續生了2個兒子，開銷也愈來愈大，周磊決定外出創業，在湖南創建一家醫院，但姚慧婕卻收到雪片般的匿名性，都是小三寄來的，要求他們離婚。

當時她選擇原諒，怎料後來在保險箱看到很多照片，都是丈夫和別的女人的合照，想到自己這麼多年，和丈夫除了結婚證照片，沒有其他照片，因此心死決定分手，但對方死不同意，還考量到父母年邁、孩子還小，便同意先維持現狀。

2寶媽結婚30年「憑空多出11歲女兒」　一查尪偷吃保姆…名下財產全給她

▲姚慧婕發現周磊和（圖／翻攝自湖南都市頻道）

一轉眼的時間，2個兒子長大了，畢業後來到周磊的醫院工作。然而，姚慧婕又聽到外人在議論，說丈夫在湖南成家生孩子，原本她沒太在意，畢竟2人分居多年，難免會引來外界胡亂猜測，直到她看到周磊換了一張微信大頭貼，是丈夫和一個小女孩的合照，甚至在朋友圈狂曬孩子。

姚慧婕展開調查，赫然發現小女孩的父親就是周磊，母親則是徐麗，當初丈夫的醫院缺醫護，她好心介紹對方，卻沒想到2人自1999年就在一起，甚至親眼目睹周磊和徐麗與小女孩的「天倫之樂」，氣得她要丈夫說清楚。周磊稱小女孩是領養的，徐麗是他雇的保姆，還指控姚慧婕先出軌。

姚慧婕不相信周磊的話，並否定有其他男人，她只希望好聚好散，但周磊還是不同意分手。事後她繼續追查，發現周磊早就把所有房產轉移到徐麗名下。雙方調解，周磊願意將名下的6處房產過戶給2個兒子，再給她20萬人民幣當作補償，但是她不同意，最後決定起訴離婚。

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