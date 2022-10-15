男友許願「想買4090」！隔2天真的收到…網羨慕炸：我也要這種女友

▲男子向女友許願，希望能購買4090顯卡，結果起床真的收到。（圖／翻攝抖音／清泉小碗）



記者柯振中／綜合報導

近期40系列顯卡陸續上市，而對於電玩控來說，4090絕對是夢幻逸品。廣東一名男子日前向女友許願，希望能購買一張4090顯卡，但價格十分昂貴，不曉得能不能徵得女友同意，沒想到一覺醒來，發現床邊擺了一箱紙箱，瞬間清醒過來，也激動得罵出髒話。

抖音帳號「清泉小碗」時常在社群媒體上分享與男友相處的日常，日前40系列顯卡推出後，男友突然出言詢問，能否購買一張4090顯卡，不過價格高達2萬元（人民幣，下同，約新台幣8.9萬元）。

女子聽完以後瞬間愣住，希望男友讓她「好好想一想」，接著開始反問自己，是否愛男友、買下來值不值得等問題。經過一段時間思考，女子終於得到答案，「買！現在就買！」

▲男子收到女友送的顯卡，頓時相當激動，跑到外面四處炫耀。（圖／翻攝抖音／清泉小碗）



隔了2天以後，「清泉小碗」再度上傳影片，當時女子拍下男友正在睡覺的畫面，且床頭擺了一箱相當大的紙箱，而紙箱裡裝的，赫然是男友夢寐以求的4090顯卡。

男友收到顯卡後，瞬間醒了過來，同時罵了句「臥X」，接著拿著整箱顯卡外出遊街、不斷大喊「這是我女朋友送給我的4090顯卡。我愛她」，也讓路人不禁直呼「臥X，4090」。

2人逗趣的互動曝光，也讓不少網友留言直呼，「她還沒意識到問題的嚴重性，裝了這顯卡女朋友都得忘了」、「我也想我女朋友送我。可惡，我還沒女朋友」、「我有這麼好的女朋友，那還買什麼顯卡」、「太好了，只需要2w，只要我不吃不喝，很快就可以給我男朋友買到了。」

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