雨還會更大！半個台灣「紫爆」迎豪大雨　一圖秒懂風雨最強時刻

▲風雨最強時刻預測圖。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

颱風「尼莎」逐漸接近，中央氣象局表示，颱風強度將持續增強，暴風圈也會擴大，海上警報的警戒區域擴大為巴士海峽及東沙島海面，颱風於明天離台最近，東半部、大台北地區會出現比今天更明顯的雨勢，東北部有大豪雨，桃園以北、花東、恆春半島則有豪雨。

氣象局預報員謝佩芸表示，颱風目前位於鵝鑾鼻東南方460公里的海面上，暴風半徑120公里，未來朝西北西進入巴士海峽，強度會再增強，暴風半徑也會擴大，明天白天將通過台灣正南方，是離台灣最接近的時間點，下週一逐漸進入南海後遠離台灣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼尼莎颱風持續接近台灣，明後兩天北部、東半部雨勢最大。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）

今天開始受到颱風環流影響，北台灣、宜花東、恆春半島都有明顯降雨，今晚降雨情況與白天類似，東北部、大台北山區降雨持續且雨勢較大。明天白天颱風離台灣更近，桃園以北、東半部將有顯著的雨勢。

此外，明晚開始東北季風逐漸增強，因此迎風面的東半部、大台北地區降雨更大，雨勢又會增強，預計降雨最顯著的時段落在週日、週一，東北部嚴防大豪雨，北北基桃、花東、恆春半島防豪雨。

▲尼莎颱風來襲，全台風雨時程攻略。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）※點圖放大

今日東部沿海、蘭嶼都出現9到10級強陣風，下週一、二是風力最強勁的時間，中部沿海、澎湖、金門、馬祖、恆春半島將有11級強陣風，台南以北、東半部沿海有8到9級強風，西半部內陸也會有較強陣風。

▲各國氣象單位預測「尼莎」颱風路徑。（圖／翻攝NCDR／國家災害防救科技中心）

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！