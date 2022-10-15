LIVE／「尼莎」海警發布！豪雨連炸3天　氣象局最新說明

生活中心／綜合報導

今年第20號颱風「尼莎」稍早生成，而宜花北北基等地也受到東北季風及颱風共伴效應影響，有劇烈雨勢。氣象局於16:00發布第一報海上颱風警報，17:30發布第二報警報，並於17:40召開記者會說明。

氣象局表示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，於今日14時發展為輕度颱風，編號第20號(國際命名: NESAT，中文譯名: 尼莎)，預測朝西通過巴士海峽，今下午4點發布第20號颱風海上颱風警報。氣象局也示警，今日宜花、北北基已有豪大雨，明後兩天東半部、北北基桃都會有豪大雨，尤其東北部有持續顯著降雨。

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▲尼莎生成，氣象局發布海上颱風警報。（資料照／記者李毓康攝）

氣象局預報員謝佩芸指出，明天到下週一上半天是颱風離台灣最接近的時段，屆時東半部、桃園以北都會有豪大雨，且東北部有持續性的顯著降雨，西半部雖然雨勢相對較小，但風力強勁，可能出現9到12級強陣風。

下週一東北季風增強，各地氣溫明顯轉涼，北台灣週一、二低溫18到19度。颱風預計在下週二遠離台灣，屆時各地雨勢趨緩，雖然北部、東半部仍有短暫雨，不過雨勢減緩很多。若颱風移動速度更快，那雨勢減小時間也會提早。

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