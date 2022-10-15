邊境解封準備好了？國民黨轟政府放生「高端戰士」、要求開放小三通

▲國民黨舉行「邊境解封 台灣真的準備好了嗎？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨於今（15）日舉行「邊境解封 台灣真的準備好了嗎？」記者會指出，邊境已於13日解封，但台灣真的準備好了嗎？以赴日為例，打高端的「高端戰士」需要再花3500元做PCR才能入境日本，政府是要放生他們嗎？另，當初是因疫情考量關閉小三通，但現在國門開放了，已經斷航近3年的小三通卻不能開放？政府是假裝沒看到民眾需求，還是根本不願意開放呢？

面對邊境解封，國民黨提出三點要求，一、請陳時中確實扛起責任，面對高端黑幕，講清楚說明白；二、針對高端戰士請提出補償方案；三、呼籲蔡政府基於人道考量立即開放小三通。

台北市議員參選人林杏兒指出，陳時中說責任來我就扛，結果政府力捧的高端出事，陳時中卻甩鍋說「我已經離開衛福部了」，責任扛到哪裡去了？信政府打高端的死忠老百姓真可憐，還要多花3500元做PCR，甚至連民進黨立委都呼籲要加打別牌國際疫苗，陳時中若當選，將是台北之福，還是台北之腐？陳時中若成為護航高端的打手，不要給人民希望又給人民絕望，用護航高端做交換，換到如今的候選人位置。

國民黨副發言人郭音蘭認為，李遠哲爆料蔡英文說過「2024年後不是我的事」，應該是這周最紅的一句話，相信這句話在今年年底若有2022政治金句排名，絕對榜上有名。蔡英文、蘇貞昌在13日解封日特別由交通部長王國材、衛福部長薛瑞元、桃園市長鄭文燦等人前往桃園機場拍照打卡，但難道總統的工作就是作秀、當人形立牌、歡送旅客出國嗎？

郭音蘭指出，既然邊境大解封，蔡政府說要回到日常生活，但從獨漏小三通來看，就可看出口號治國與雙標，國外的人來台簡單，反而在大陸的台灣人要返鄉卻是如此不容易，在大陸有許多台商和台生，為什麼不讓他們回來？兩岸需要便捷交通，蔡英文政府既然認為疫情穩定，那在可控範圍內為何不恢復小三通？

郭音蘭說，上月金馬澎縣長、議長與立委連署希望政府盡速開放小三通，結果交通部推給陸委會，陸委會推給國安會，國安會推給衛福部，衛福部推給交通部，蔡政府只會互打太極踢皮球，竟然沒有一個部門願意出來為人民解決問題，以返鄉機票為例，小三通單程只要一萬元，但現在可能要到三四倍，小三通可大幅縮短交通與時間成本，希望民進黨政府將心比心，在對岸從商跟就學的人，一樣都是我們台灣人。

