沈富雄曝「這件事」對民進黨傷害大　批李遠哲「護賴」須給交代

▲沈富雄。（資料照／ETtoday資料照）



實習記者李密／台北報導

前中研院長李遠哲日前接受媒體專訪，痛批民進黨二次執政後加速腐敗，已無法與總統蔡英文溝通。對此，前立委沈富雄昨（14）日於節目中表示，李遠哲是深綠，一定是忍無可忍才會出來講話，這件事對民進黨「很傷」。對於李遠哲說把希望放在副總統賴清德身上，沈富雄認為李遠哲沒有「給一個交代」，中廣董事長趙少康也認為，李遠哲指望賴清德是「不切實際」。

▲李遠哲。（資料照／記者湯興漢攝）



日前李遠哲接受資深媒體人黃光芹的網路節目專訪時，直言民進黨二度執政、得到政權之後，就開始腐化，比過去更快，蔡政府的能源政策錯誤不斷，2人過去針對環境議題交換意見時，蔡英文更脫口而出「2024年後不是她的事」。



對此，沈富雄昨（14）日在節目《少康戰情室》中表示，李遠哲是深綠，一定是忍無可忍才會出來講話。廣大的中間選民都覺得民進黨真的很爛，但是因為愛他，所以就會懷疑自己是不是有錯、是不是正確，但現在聽到李遠哲這樣講，就會覺得自己說的是對的，而這件事對民進黨很傷。

沈富雄說，李遠哲有很重要的話沒有講到，那就是「我要負多少責任」、「我到底錯在哪裡」。沈富雄回顧，當年李遠哲2000年時說，大家不要往下沉淪，要往上提升，顯然他提升的希望是放在民進黨上面，向下沉淪的是國民黨，但這次民進黨也沉淪，全國都沉淪了，難道他心目中國民黨有往上提升嗎？應該是沒有。現在說唯一的希望擺在賴清德上面，難道全部沉淪的民進黨裡面，只有賴清德一支獨秀，必須要靠他提升嗎？批評李遠哲沒有給一個交代。

趙少康則認為，不能因為李遠哲講的話，過去教改的事情就不管，歷史上自然有定位，並指出李遠哲說希望放在賴清德是「不切實際」。趙少康說，別忘了賴清德是新潮流派系，在民進黨裡面是得到最多利益的派系。