　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

產量全國8成！龍鬚菜受熱障礙產量陷困境　吉安產官學聚頭獻策

▲▼吉安農業發展諮詢委員會產官學齊齊聚，為克服龍鬚菜熱障礙影響產量問題尋對策。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼吉安農業發展諮詢委員會產官學齊齊聚，為克服龍鬚菜熱障礙影響產量問題尋對策。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所日前召開今年第二次農業發展諮詢委員會議，邀請行政院農業委員會花蓮區農改場吳岱融助理研究員針對「克服龍鬚菜熱障礙之綜合管理技術」專題演講，與相關產業界共同針對吉安鄉農業發展進行探討及經驗分享，以期能精進農業技術並拓展多元行銷知識，續創吉安觀光農業新指標。

鄉長游淑貞表示，自吉安鄉公所成立農業發展推動諮詢委員會邁入第三年，這已是第四次召開會議，彙集產官學界、家政班、農業產銷班、吉安農會與農民共同就未來的農業發展集思廣益，透過眾人凝聚起的智慧、建言與創意，讓農業發展政策更為貼近地方並適性到位。鄉公所將持續向上爭取農業經費並提升農作產值，在天災時協力農民爭取農損，牽起與吉安農會攜手保護農民權益，讓在地優質農特產品為更多人知曉。

▲▼吉安農業發展諮詢委員會產官學齊齊聚，為克服龍鬚菜熱障礙影響產量問題尋對策。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

近年吉安鄉公所定期邀請產官學界代表，就農業相關議題進行討論，以推行鄉內農業行銷及政策執行。吉安以農立鄉，擁有得天獨厚的自然生態環境，清淨的初英山脈好水、肥沃的土壤、充足的日照等天然條件，孕育出豐富多樣化的農業特產，其中「吉安米」、「龍鬚菜」、「韭菜」、「芋頭」四大優質農作尤為出眾，享有「吉安四寶」美名。

▲▼吉安農業發展諮詢委員會產官學齊齊聚，為克服龍鬚菜熱障礙影響產量問題尋對策。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

其中龍鬚菜為吉安特產，其產量多達全國8成，除產銷至花蓮縣蔬菜運銷社外，也外銷至台北農產運銷公司，為吉安鄉農業帶來豐厚的產值。但因近年面臨極端氣候考驗，夏季高溫頻傳，龍鬚菜多有死亡現象，為改良龍鬚菜生產困境，吉安鄉公所特地邀請農改場吳岱融助理研究員，就龍鬚菜耐高溫逆境整合管理技術，與列席委員相互討論並集思廣益。

在農業發展諮詢委員會議中，游鄉長針對整個大吉安四寶以外的農產，如：擁有保健價值的丹蔘、黑木耳、仙草；改良後雙色火龍果、原民特種紅藜、有機短期葉菜類、花胡瓜、苦瓜、山蘇、高麗菜、番茄、甜椒、青蔥…多樣吉安農產逐一分享，委員們也充分進行各方議題研討。

吉安鄉公所感謝花蓮區農業改良場提供最正確專業的技術指導和協助，相信透過中央、縣、鄉、農會及委員們多方協力，得共創在地農民收益價值的幸福有感。

►Jo Malone超低價快搶！英國梨與小蒼蘭、藍風鈴通通有

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／國3多車撞一團！傷亡不明　全線封閉中
林志穎車禍隔2個月「突曬1照片」！　逼哭全網
林襄抽菸道歉後「首露臉」！　全身黑獻第一次
快訊／豪雨狂炸！　台鐵5站路線中斷
掐死馬國女大生吞藥獲救！男藏3手機、1平板　清醒拒吐密碼
人妻新婚9天滾上學長床！　偷吃日記甜喊：戀愛細胞全活過來
又有新變種！　全美「BQ.1、BQ.1.1」飆增中
假球主謀選議員！　「雨刷」蔡政宜財產全曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

電動車正名「微型電動二輪車」11／30起掛牌　違規上路開罰

產量全國8成！龍鬚菜受熱障礙產量陷困境　吉安產官學聚頭獻策

推動環境友善國際港埠　花蓮港獲歐洲海港組織認證複評通過

金門連江聯合查賄會議　各級檢察官共聚最高檢察署

黃偉哲推動四橫三縱高架路網　改善台南更便捷交通

孩子玩瘋啦！　台南市議會氣墊嘉年華登場

第6屆國際青年創意美學競賽　2150參賽作品線上評審10／17公布

水保服務團連2年獲評全國績優　侯友宜表揚傑出貢獻新北技師

颱風「桑卡」入秋恐攪局　新北自主防災社區強化應變能力

「最強母雞」盧秀燕首場大型造勢太平登場　現場3萬人驚人畫面曝

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

退休老師忍酷熱不裝冷氣　捐出2700萬蓋14座橋！

職棒假球案主謀蔡政宜參選　劉仕傑號召：球迷一起抵制

蘇志燮25歲和洪真慶相親　再提此事「記憶全喪失」

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

52秒內快步過「2個4線道」　女見旁2線道88秒怒飆髒話

電動車正名「微型電動二輪車」11／30起掛牌　違規上路開罰

產量全國8成！龍鬚菜受熱障礙產量陷困境　吉安產官學聚頭獻策

推動環境友善國際港埠　花蓮港獲歐洲海港組織認證複評通過

金門連江聯合查賄會議　各級檢察官共聚最高檢察署

黃偉哲推動四橫三縱高架路網　改善台南更便捷交通

孩子玩瘋啦！　台南市議會氣墊嘉年華登場

第6屆國際青年創意美學競賽　2150參賽作品線上評審10／17公布

水保服務團連2年獲評全國績優　侯友宜表揚傑出貢獻新北技師

颱風「桑卡」入秋恐攪局　新北自主防災社區強化應變能力

「最強母雞」盧秀燕首場大型造勢太平登場　現場3萬人驚人畫面曝

熱帶低壓「強度已達颱風等級」　午後恐發海警！這4處風雨躲不掉

《窒友梅根》出道熱舞爆紅變迷因！　「鬼娃界始祖」恰吉不忍了嗆聲

新光公主遞補不分區　柯文哲「本講好補高虹安」：世界上都是意外

網嚇傻！林志穎車禍「帥臉完全恢復」慶48歲生日　愛妻陳若儀、3子陪伴

快訊／國3北上81.5k多車撞一團！「傷亡不明」全線封閉中

「辣台妹」蔡英文來了　直搗王惠美鹿港票倉...站台力挺黃秀芳

台大生學位遭撤銷「老師要負連帶責任」　明訂教務處要主動通報

大沙公成功逃亡遇好心路人！撿送派出所還失主　最終命運出爐

沈富雄曝「這件事」對民進黨傷害大　批李遠哲「護賴」須給交代

英王查爾斯籌備加冕　傳考慮「禁止哈利參加」惹到這女人一切免談

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

地方熱門新聞

「最強母雞」盧秀燕首場大型造勢登場

一次月經限用3片衛生棉　彰化少女私處過敏

連任夢碎！彰化議員只有他不符資格

說好加薪反被扣薪　勞方申訴調解反被告

台南市議會氣墊嘉年華登場

國際青年創意美學競賽　線上評審10/17公布

黃偉哲推動四橫三縱高架路網

颱風桑卡入秋恐攪局　新北防災社區強化應變

台中「八方夜市」辦活動2萬人捧場

台南二行里長驟逝疑打疫苗引發

台南勞工局辦職場青銀世代合作論壇

台東超級鐵人三項賽及活水湖長泳　10/15登場

台61線車尾燈超亮一路飆　三寶駕駛被罵爆

抹屎怪客抓到了！3車慘染巧克力色

更多熱門

相關新聞

爸努力生產胯下冒頭　嫩嬰眼神死

爸努力生產胯下冒頭　嫩嬰眼神死

恭喜老爺，賀喜夫人！粉專「丸媽手作寵物零食&丸媽直播」日前分享一段逗趣影片，爸爸躺在床鋪上露出猙獰表情用力的生產，胯下冒出白色的狗頭，順利產下一名比熊嫩嬰。爸爸和雙胞胎女兒捧著比熊嫩嬰，溫柔地哄牠睡覺，不過寶寶露出有些無奈的眼神，逗趣的畫面貼出來，讓網友笑翻打趣，「恭喜老爺順產！」

本田公布Civic Type R生產影片

本田公布Civic Type R生產影片

李伯利：更生人對3大問題成困境

李伯利：更生人對3大問題成困境

至聖先師聖誕祭祀　徐榛蔚祈求災後重建順利

至聖先師聖誕祭祀　徐榛蔚祈求災後重建順利

特斯拉德國柏林工廠發生火災

特斯拉德國柏林工廠發生火災

關鍵字：

產量8成龍鬚菜熱障礙生產困境吉安產官學聚頭獻策

讀者迴響

熱門新聞

19歲港女陳屍龍山寺！　監視器拍下死前25分鐘

健身網紅驟逝享年36歲！「自己叫救護車」送醫不治

《哈利波特》海格逝世！享壽72歲

羅友志爆罵拔麥走人！中天主播當場哭了

峮峮11年前MV畫面被挖！　「長髮學生妹超青澀」掀討論

她罹患「乳癌、大腸癌」！愛吃3食物　醫嘆：不改早晚得肝癌

瘦子深夜突開罵！爆粗口挺同志

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

忘記自己長大　7KG貓肉壓扁小白

嘻哈歌手嗨跳觀眾席「沒人肯接」墜地！

花蓮知名「佳興冰果店」深夜大火

遊戲王作者高橋和希因救人遇難

辣妹熱舞惹議「爺爺恐見嘸奶奶」　護：跟性騷比小巫見大巫

美女大學助教遭爆「當小三上位」　把正宮逼墮胎

更多

最夯影音

更多
台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過
2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面