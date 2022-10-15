產量全國8成！龍鬚菜受熱障礙產量陷困境　吉安產官學聚頭獻策

▲▼吉安農業發展諮詢委員會產官學齊齊聚，為克服龍鬚菜熱障礙影響產量問題尋對策。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所日前召開今年第二次農業發展諮詢委員會議，邀請行政院農業委員會花蓮區農改場吳岱融助理研究員針對「克服龍鬚菜熱障礙之綜合管理技術」專題演講，與相關產業界共同針對吉安鄉農業發展進行探討及經驗分享，以期能精進農業技術並拓展多元行銷知識，續創吉安觀光農業新指標。

鄉長游淑貞表示，自吉安鄉公所成立農業發展推動諮詢委員會邁入第三年，這已是第四次召開會議，彙集產官學界、家政班、農業產銷班、吉安農會與農民共同就未來的農業發展集思廣益，透過眾人凝聚起的智慧、建言與創意，讓農業發展政策更為貼近地方並適性到位。鄉公所將持續向上爭取農業經費並提升農作產值，在天災時協力農民爭取農損，牽起與吉安農會攜手保護農民權益，讓在地優質農特產品為更多人知曉。

近年吉安鄉公所定期邀請產官學界代表，就農業相關議題進行討論，以推行鄉內農業行銷及政策執行。吉安以農立鄉，擁有得天獨厚的自然生態環境，清淨的初英山脈好水、肥沃的土壤、充足的日照等天然條件，孕育出豐富多樣化的農業特產，其中「吉安米」、「龍鬚菜」、「韭菜」、「芋頭」四大優質農作尤為出眾，享有「吉安四寶」美名。

其中龍鬚菜為吉安特產，其產量多達全國8成，除產銷至花蓮縣蔬菜運銷社外，也外銷至台北農產運銷公司，為吉安鄉農業帶來豐厚的產值。但因近年面臨極端氣候考驗，夏季高溫頻傳，龍鬚菜多有死亡現象，為改良龍鬚菜生產困境，吉安鄉公所特地邀請農改場吳岱融助理研究員，就龍鬚菜耐高溫逆境整合管理技術，與列席委員相互討論並集思廣益。

在農業發展諮詢委員會議中，游鄉長針對整個大吉安四寶以外的農產，如：擁有保健價值的丹蔘、黑木耳、仙草；改良後雙色火龍果、原民特種紅藜、有機短期葉菜類、花胡瓜、苦瓜、山蘇、高麗菜、番茄、甜椒、青蔥…多樣吉安農產逐一分享，委員們也充分進行各方議題研討。

吉安鄉公所感謝花蓮區農業改良場提供最正確專業的技術指導和協助，相信透過中央、縣、鄉、農會及委員們多方協力，得共創在地農民收益價值的幸福有感。