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哈利黑歷史被踢爆！疑心病重「飆罵家臣有病」　他氣炸提告

▲▼哈利梅根。（圖／路透）

▲哈利最近被爆料早在認識梅根前就已經是個「超難搞」的人，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英國王室的花邊新聞在女王駕崩後再次成為眾人焦點，《泰晤士報》記者瓦倫丁洛最近踢爆，哈利其實一直都是王室工作人員心目中超難搞的頭痛人物，他不信任工作人員，經常罵他們「有病」，同時又缺乏安全感，頻頻對身邊人進行忠誠測試。近日接連上報的哈利對此也深感困擾，於是在6日再度對媒體提告。

綜合外媒報導，瓦倫丁洛（Valentine Low）最近在節目《早安英國》中指出，哈利「瘋狂著迷」於媒體，但又對媒體的表現「怎麼都不滿意」，他在和媒體討論自身關心的議題時很熱情，但當媒體討論他的私生活時，他就會立刻失去耐性。

哈利常常打給他的公關團隊，指出他對各家報導不滿意的地方。當團隊不同意他的想法時，哈利就會狂罵他們患上了「王宮症候群」（the palace syndrome），而且偏執而缺乏安全感的哈利，還會不時拷問工作人員，「你會保護我嗎？或者你和其他人一樣不會為我出頭？」

▲▼哈利梅根。（圖／路透）

瓦倫丁洛形容，「這是非常累人的，他對工作人員們的不信任讓他持續會對身邊的工作人員進行忠誠測試，而這些狀況早在梅根出現前就已經存在。」在哈利開始和梅根約會後，媒體對這段戀情的關注讓哈利對身邊人更加不信任，也讓工作人員的日子變得更糟糕。

疑心病很重的哈利試圖捍衛他和梅根的感情，加上梅根也高度關注自己的媒體形象，導致「這段時間對員工來說非常艱難，有些工作人員親口承認，自己已完全被摧毀」。為哈利夫婦工作的員工甚至組成了一個「薩塞克斯生存俱樂部」，足見心理壓力之大。

哈利近來接二連三地登上媒體版面讓他不勝其擾。他6日加入傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）及英國上議員多琳勞倫斯（Doreen Lawrence）的行列，以「濫用個人隱私」為名，再度對《每日郵報》所屬的聯合報紙公司（Associated Newspapers）提告。

代表律師指出，該報雇了私家偵探在哈利的房屋、汽車與電話放置秘密竊聽器，甚至還會通過賄賂、欺騙手段，向醫院、診所或警方獲取醫療或內部敏感訊息，並非法訪問銀行賬戶以取得財務相關資訊。報導稱，這已是哈利第三度與媒體對薄公堂。

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