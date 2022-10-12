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查爾斯三世加冕時間點曝光　西敏寺舉行典禮

▲▼英國國王查爾斯三世。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國國王查爾斯三世將於明年接受加冕。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳韻聿倫敦11日專電

白金漢宮今天宣布，國王查爾斯三世的加冕儀式將在明年5月6日於西敏寺舉行，典禮將揉合當代與傳統元素並展望未來。外界預測，在民眾生活成本高漲的情況下，這場由國庫負擔的儀式將避免過度鋪張。

已故英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）1953年舉行的盛大加冕儀式歷時逾3小時，且創下加冕儀式電視轉播先例。外界預期查爾斯三世（King Charles III）的儀式長度將短得多。

查爾斯三世加冕儀式的任務代號是「金球行動」（Operation Golden Orb）。

根據規畫，王后卡蜜拉（Camilla）將同時獲加冕。加冕儀式主要是宗教儀式，自1066年以來一向由英格蘭教會（Church of England）主教長坎特伯里大主教（Archbishop of Canterbury）主持。

白金漢宮指出，加冕儀式將反映君主的當代角色及時代精神，同時根植於淵遠流長的王室盛會傳統。過去1000多年來，加冕儀式的流程架構大致不變；近900年來，儀式都在鄰近國會的西敏寺（Westminster Abbey）舉行，依例是在君主登基後數個月才登場。

白金漢宮說明，查爾斯三世將接受坎特伯里大主教膏抹（塗抹聖油）、祝福、祝聖，並領受王權寶球、加冕戒指、君主權杖及王冠等王權象徵。查爾斯三世的王冠將與查爾斯二世（King Charles II）1661年加冕時戴的一樣。

英國「泰晤士報」（The Times）援引親近查爾斯三世的消息人士報導，查爾斯三世有意在加冕儀式凸顯英國的多元文化和現代性，且兼容不同信仰。應邀觀禮的賓客名單稍晚才會確定。

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