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查爾斯加冕與「亞契生日」同一天！　哈利梅根反應將成和解關鍵

▲▼查爾斯三世。（圖／達志影像／美聯社）

▲查爾斯三世加冕儀式的任務代號是「金球行動」（Operation Golden Orb）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

英國白金漢宮11日宣布，國王查爾斯三世的加冕儀式將於2023年5月6日舉行，不過加冕日期出爐後也引發熱議，因為5月6日正是哈利王子與梅根的兒子亞契的生日。尷尬的是，哈利夫婦與英國王室的關係仍然緊繃，查爾斯三世至今不讓兩人的孩子獲封殿下頭銜，也讓梅根心生不滿。

根據《每日星報》報導，查爾斯三世的加冕儀式將於2023年5月6日在西敏寺舉行，在加冕儀式上，查爾斯三世與卡蜜拉王后將會同時獲得加冕。白金漢宮也表示，加冕儀式會反映君主的當代角色與時代精神，並遵循長久的王室傳統，而查爾斯三世則會領受王權寶球、加冕戒指、君主權杖以及王冠。

▲▼ 英國哈利王子夫婦,哈利,梅根,亞契。（圖／達志影像／美聯社）

▲查爾斯三世加冕儀式與孫子亞契的4歲生日撞期。（圖／達志影像／美聯社）

加冕日期宣布後也引起外界討論，因為5月6日正好是哈利王子與梅根的長子亞契的生日，而查爾斯三世的加冕勢必會搶走孫子的風頭，恐將引發哈利夫婦的不滿，因為此舉很有可能被他們認為是英國王室的「挑釁行為」。

▲▼英國國王查爾斯三世。（圖／路透）

▲英國國王查爾斯三世將於2023年5月6日舉行加冕儀式。（圖／路透）

事實上，自從哈利王子卸下高級王室成員身分後，夫妻兩人與王室的關係極度緊繃，報導也稱，哈利王子在即將出版的回憶錄中提及，「他與王室的關係非常緊張。」

一位王室專家表示，哈利夫婦與王室的關係可能在不久的將來得到修復。不過如果查爾斯得知兩人要在加冕儀式當天替亞契「大肆慶祝」4歲生日，那麼計畫中的和解將會徹底失去可能性。

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