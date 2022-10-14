馬國女大生魂斷台灣！　友人淚喊：她就是個善良的天使

▲銘傳大學24歲蔡姓女大生在台灣遇害。（圖／記者黃宥寧攝）



記者張方瑀／綜合報導

銘傳大學24歲蔡姓女大生在台灣遇害，根據《星洲日報》報導，涉案嫌犯辨稱他是受到蔡女「所託」才殺人，但死者一名友人透露死者生前才表示想要拍更好看的照片，不太可能有求死念頭，「她是善良的小天使。」

《星洲日報》報導指出，涉案嫌犯辨稱他是受到蔡女「所託」才殺人，引發社會譁然，但死者一名友人透露，死者生前才表示想要拍更好看的照片，不太可能有求死念頭。死者朋友也表示，儘管死者生前有憂鬱傾向，但仍努力朝著從事服裝業的夢想前進，當死者在做喜歡的事時，總是閃閃發光。

死者的這名好友在接受《星洲日報》採訪指出，她與死者是在逾4年前於台灣結識，死者當時以海青班學生的身分入住其所在的大學宿舍，兩人因此相識，逐漸成為要好的朋友，「她是善良的小天使，我在今年5月初回大馬前精神狀態不太好，是她一直鼓勵著我。」

此外，她指出，死者在數日前才說今後想要拍更多好看的照片，因此她不相信死者有求死念頭，「我們前幾天還在討論要買什麼底片相機，她都還沒買到相機，也還沒拍好看的照片，怎麼可能會想先走？」

另一方面，死者遭殺害的消息見報後，不少死者朋友都到她的Instagram貼文留言願她安息，並表示希望兇手能為此付出代價。

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