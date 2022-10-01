流感近4週通報增！「疫情反撲」前兆出現了　公費疫苗今開打

▲公費流感疫苗開打記者會，4歲萌娃果果一度暴哭，在父母安撫下完成接種。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年度公費流感疫苗今天開打，衛福部長薛瑞元指出，因為新冠疫情防疫措施等因素，過去兩年流感疫情不明顯，而近期逐步鬆綁，國內人潮恢復到接近疫情前程度，各方預測今年流感可能會比較嚴重，沒有做好防範「疫情可能會反撲」。疾管署長周志浩也分析，近四週社區流感監測到升溫趨勢，比前兩年要來的多，威脅可能會往上提升。

衛生福利部疾病管制署今日舉辦111年度公費流感疫苗開打記者會，薛瑞元、周志浩率先帶頭接種，今年擔任防疫大使的金鐘歌王楊烈，還有目前懷孕8個月的沈小姐與她4歲女兒「果果」一起來示範打疫苗。因為害怕打疫苗，果果一度在現場大哭，但仍在爸媽安撫鼓勵之下勇敢完成接種。

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▲藝人楊烈出席公費流感疫苗開打記者會。（圖／記者林敬旻攝）

薛瑞元致詞表示，過去兩年由於對抗新冠肺炎疫情，國人配合防疫指引，充分做好戴口罩、勤洗手，疫情過程當中大家都自我約束，達成人流管控，沒有太多互相來往，也讓前兩年流感疫情不明顯。現在疫情已經到了接近結束的時候，國內從開學、中秋節以來，人潮恢復將近以前疫情前的程度，所以各方面都預測，今年流感可能會比較嚴重，不會像前兩年。

薛瑞元說，有人說這叫「免疫負債要還」，他個人不太贊成這樣說法，因為做好防護措施，過去減少的不會回來。至於今年，如果沒有做好防護，流感可能會反撲，對健康威脅並不亞於新冠，現在最重要的防護措施就是接種疫苗。

▲2019-2022流感季，實驗室傳染病自動通報系統(LARS)流感病毒陽性件數。（圖／疾管署提供）※點圖放大

被問及目前流感疫情趨勢和過往狀況，周志浩以實驗室監測流感病毒陽性件數圖表進行分析，發現過去四周分離出流感的情況有增加趨勢。

周志浩指出，雖然和之前國內有流行流感季節（圖片左側）相比不算高，但是國內過去兩年多監測流感病毒陽性件數都是相當低的狀態，近幾週確實看得出小幅上升趨勢（圖片右側與放大處）；而且現在才9月，尚未到流感真正流行季節，隨著世界開放腳步，這種威脅會往上提升，加上流感是冬季傳染病毒，很可能會持續增加，這時候打流感疫苗不會太早。

▲疾管署長周志浩（右）以實驗室監測流感病毒陽性件數圖表說明近期流感趨勢。（圖／記者林敬旻攝）

薛瑞元指出，今(111)年度政府將持續提供630萬劑四價公費流感疫苗，接種後可減少流感的感染風險和降低重症機率，保護力約持續1年，所以須每年接種；同時也別忽略新冠疫苗的重要性，兩種疫苗可同一天施打在不同手臂。

疾管署指出，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月1日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘包括醫事人員、65歲以上長者、長照機構人員、學齡前幼兒、孕婦、高風險慢病、罕病、重大傷病患者、嬰兒父母、幼兒園托育機構人員、學生、禽畜業動物防疫人員等對象均於第1階段。

楊烈則在記者會中分享，自己在17年前罹癌現已治癒後至今沒有復發，生病後非常重視自身健康，現已69歲的他，平日拍戲之餘，也有打拳養生的習慣，近年來因為新冠肺炎疫情來襲，為提升保護力，已打滿４劑COVID-19疫苗。他也表示，因為即將進入流感的季節，自己將捲起衣袖接種流感疫苗，對抗流感，保護自己及家人安全，並希望跟他一樣曾有或現為罹患重症的朋友，一起來打疫苗、顧健康。

▲▼衛福部長薛瑞元（下）與疾管署長周志浩（上）示範接種流感疫苗。（圖／記者林敬旻攝）