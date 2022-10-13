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台東+407！縣府籲民眾配合中央各項防疫措施　避免非必要探病

▲台東縣今新增407確診案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣今新增407確診案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣13日新增407位確診者，362名民眾戶籍或居住地分在台東、45名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案64465人、居隔者666人。截至10/12下午16點為止，住院收治人數為34、加強版集中檢疫所為67人、居家照護現管人數有2293人。

台東縣衛生局表示，總計縣內目前共有3養護、3監所、1兒少機構及1身心障礙機構群聚事件監控中。養護機構部分，本日新增5住民確診；矯正機關新增9人確診(7住民、2員工)，身障機構新增2案住民確診，其餘無新增。

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衛生局指出，今日起中央調整自主防疫期間相關醫療防疫措施，請民眾務必配合相關措施，說明如下：
一、探病管制：自主防疫期間勿至醫院探病，但符合以下例外情形時，得經醫療機構評估同意，出具探視當日採檢之自費家用快篩陰性證明後前往探病：(1)病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家屬陪同，或依法規須家屬親自簽署同意書或文件；(2)急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要；(3)病人病情惡化或病危探視；(4)其他特殊原因，經評估有探病必要且經醫療機構同意。

二、陪病管制： 自主防疫期間勿至醫院陪病，但符合「病人有特殊照顧需求(如：須有照顧者陪同之幼童或生活無法自理等)，且經醫療機構同意」之例外情形時，得經醫療機構評估同意，於入院陪病當日執行家用快篩陰性後陪病；陪病期間每日執行家用快篩至自主防疫期滿，並提供每名住院病人之陪病者1名公費篩檢。

三、醫療照護感染管制：自主防疫期間之醫療或檢查，建議由醫師依病人治療之急迫性及必要性等，綜合考量延遲該等醫療或檢查及疾病傳播風險後決定；非急迫性、必要性之醫療或檢查，建議以延後為原則。

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