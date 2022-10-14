4大超商「解封優惠」一次看！大杯美式下殺25元　加碼零食買1送1

▲慶解封，全家「Let’s Café大杯經典美式4杯99元」、「大杯經典拿鐵3杯99元」，冰熱可任選。（圖／各業者提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

台灣「0+7」上路，這也代表國門大開，出國玩回來終於不用苦苦隔離！而4大超商也祭出「解封優惠」同慶，不僅有大杯美式下殺25元、拿鐵33元，就連指定零食也可享買1送1優惠，趕快把握便宜囤貨了。

●7-11

7-11推出「樂解封」優惠，即日起至10月16日止，精選超過30款指定商品可享「同價位第3件0元」優惠，其中，CITY系列指定商品有冰/熱黑糖珍珠撞奶、冰淇淋紅茶、哈根達斯拿鐵冰沙(抹茶紅豆/莓好/芒果覆盆子)、冰/熱精品拿鐵、冰/熱美式咖啡(大杯)。

飲料有舒味思氣泡水PET500、可口可樂PET 435ml、御茶園特上檸檬茶TP330等，零食有可樂果豌豆酥（原味）、樂天小熊餅（巧克力／香濃牛奶／濃黑巧克力／草莓）等，糖果有日本甘樂鮮果實軟糖（葡糖）及味覺糖OPEN小將超長手撕－乳酸菌等，進口零食則有韓國YOUUS貝殼造型餅乾、新加坡IRVINS鹹蛋黃魚皮、新加坡IRVINS鹹蛋黃洋芋片。

▲7-11多款指定商品下殺「第3件0元」。

OPEN POINT行動隨時取則有「秋饗10光」活動，即日起至10月18日止，CITY系列指定飲品可享10杯組合優惠價，品項有CITY CAFE中杯卡布奇諾(熱)10杯300元、CITY TEA經典純奶茶/純奶青任選10杯350元、CITY CAFE指定風味飲系列(冰)任選10杯460元、CITY PRIMA精品美式10杯500元以及CITY PEARL咖啡/抹茶珍珠歐蕾任選10杯520元。

●全家

全家即日起至10月16日於APP隨買跨店取祭出「限時解封優惠」，有「Let’s Café大杯經典美式（冰熱不限）4杯99元」、「大杯經典拿鐵（冰熱不限）3杯99元」共2大咖啡優惠，換算下來單杯大杯美式只要25元就能喝，拿鐵也下殺33元，，每人限購2組；加碼還有指定瓶裝茶系列、小分子氣泡水系列可享「第2件0元」好康，每人限購1組，以上優惠可兌換至2023年1月31日止。

●萊爾富

萊爾富即日起至10月18日推出「Hi Café咖啡全品項第2杯7折」，價格不同以2件8.5折計（咖啡冰沙除外），包括冰檸檬氣泡美式、冰黃金柚香氣泡美式、美式、拿鐵、焦糖拿鐵、榛果拿鐵咖啡、特濃美式、以及特濃拿鐵等，通通都可享優惠。

另外，10月18日前還有多款休閒零嘴下殺5折起，包括盛香珍指定餅乾任選買1送1，張君雅小妹妹點心麵以及旺旺仙貝雪月等指定品項皆有任選第2件6折優惠，價格不同則以2件8折計。

▲萊爾富咖啡全品項第2杯7折。

●OK mart

OK mart今（14）日在全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵買2送2」優惠，提醒限同品項。

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