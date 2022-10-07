一圖看國慶連假天氣！出遊防4地雨彈轟炸　嘉義賞煙火「最佳卡位處曝」

▲2022國慶煙火在嘉義登場，氣象局建議可在煙火北邊和東北邊觀賞。（圖／翻攝嘉義縣長翁章梁臉書專頁）

記者李姿慧／台北報導

國慶連假明天(10/8)開跑，氣象局公布國慶連假天氣懶人包，明天宜花、北海岸及雙北山區防豪大雨，週日降雨稍緩，宜蘭仍有雨勢，國慶日(10/10)東北風增強，降雨趨緩但北台灣低溫下探20度。此外，國慶煙火在嘉義，當天吹北風和東北風，氣象局建議最佳觀賞點可在煙火北方、東北方等上風處卡位。

氣象局表示，明天(10/8)連假首日，宜蘭嚴防大豪雨；北海岸、雙北山區、花蓮地區防豪雨；連假第二天週日(10/9)，東北季風略減弱，迎風面持續陰雨，基隆北海岸、宜蘭地區、新北山區仍有大雨。

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下週一國慶日(10/10)、下週二(10/11)，東北季風再增強，天氣轉涼，桃園以北、東半部、馬祖仍有短暫陣雨，但國慶日起白天起雨勢逐漸緩和，午後山區、南部地區有局部陣雨，北台灣轉涼、中南部白天仍熱，下週二清晨有涼意，北台灣及金馬低溫20、21度，中部花蓮22度、南部台東及澎湖約23度到24度。

▲氣象局公布國慶3天連假天氣。（圖／氣象局）※點圖放大

氣象局預報員陳伊秀分析，國慶3天連假天氣，主要是明天週六宜花仍有比較明顯雨勢；週日降雨稍稍緩一點，但宜蘭仍有降雨。

陳伊秀指出，國慶日下週一降雨較緩，下週一到下週三(10/10~10/12)是東北季風增強時間點，接下來有乾涼空氣，下週一、二降雨趨緩，溫度將帶來涼空氣，下週一到下週二清晨，北台灣低溫將從23度到24度下降至20度，降低3到4度，高溫也將略降1到2度至25度到26度，高低溫溫差約5到6度。

由於2022國慶煙火將在嘉義登場，陳伊秀表示，國慶日晚間嘉義天氣穩定，稍有偏北風及東北風，如果要看煙火，最好在上風處，建議站在煙火北邊，或東北邊。