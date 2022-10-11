又收到「炸彈預告」恐嚇信！　日本西九州新幹線加強戒備

▲西九州新幹線自從9月23日通車後，已經兩度收到詐彈恐嚇信。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本長崎縣大村市今（11）日證實再度收到「炸彈威脅」恐嚇信，內容警告已在西九州新幹線設備內安裝多個炸彈，預計當日下午2時7分晚間8時3分引爆，目前相關當局已安排在預計引爆的時間內加強鐵路周邊警戒。

根據日媒《讀賣新聞》，長崎縣大村市11日證實，該市的安全對策課於上午5時之後收到一封恐嚇郵件，內容表示要在長崎縣內的西九州新幹線（武雄溫泉－長崎段）沿線鐵道設備安裝多枚高性能炸彈，預計下午2時7分至晚間8時3分引爆。

警方與業者當天持續展開高度警戒，同時決定下午暫停營運西九州新幹線，呼籲乘客儘速離開車站。

報導指出，先前長崎縣大村市同樣於9月28日證實，西九州新幹線沿線多個地方政府曾經收到炸彈恐嚇信件，內容指出將於該日下午3時34分引爆設置在西九州新幹線（武雄溫泉－長崎）沿線多項設施的高性能炸彈，當時警方與JR九州維持高度警戒，決定停駛該段路線1小時，勸導乘客儘速離開車站，所幸只是虛驚一場。

據悉，西九州新幹線今年9月23日才開通營運，起點站為武雄溫泉站、終點站為長崎站，路線長度為66公里，該條路線計劃連結九州北部的福岡（博多車站）與九州西部的長崎（長崎車站）兩大都會區，為日本境內長度最短的新幹線。