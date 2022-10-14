不想被隔離！　甘肅10名官員「瞞報行程」遭處分

▲大陸堅持清零不動搖。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸堅持清零不動搖，今年以來問責多名防疫不力的官員，也抓捕多名不執行防疫命令的民眾。據甘肅省隴南市文縣紀委監委14日通報，10名官員因「十一」假期後返回文縣時瞞報了行程逃避閉環管控，遭紀委監委施以誡免談話、嚴肅處理等處分。

據甘肅省隴南市文縣紀委監委通報消息，被處分的官員與公務員包含：教育局辦公室主任金效斌（中共黨員）、尖山鄉幹部張貴祿、縣東壩中學教師呂文奇（中共黨員）、縣政務服務中心職工邵昊陽、縣中醫院職工劉可、縣第三中學教師張蘭、縣城投公司職工楊楓棟、白水江自然保護局職工劉勇、縣郵政局職工毛代明、縣電信公司職工劉豔芳。

通報強調，假期前後紀委監委多次下發「關於進一步嚴明國慶假期黨員幹部及公職人員離文（返文）報備等疫情防控工作紀律的通知」，但仍有少數黨員幹部、公職人員對相關紀律要求置若罔聞，有令不行、有禁不止，在假期返文時瞞報行程逃避閉環管控，對全縣疫情防控造成風險隱患。

通報稱，這10名官員假期從外縣返回文縣，在疫情防控監測點掃碼登記時，為逃避疫情防控閉環管控，向工作人員謊報只是臨時過境文縣，不在縣域內逗留，在工作人員張貼臨時過境封條後，駕車駛往文縣方向。之後，10人均未按照自己報備的路線過境，也未按當前疫情防控有關要求進行閉環管控，分別在縣域內不同時段和地點活動，給全縣疫情防控造成風險隱患。

當地纪委監委對金效斌、張貴祿、呂文奇進行誡勉談話（影響期半年）；責成縣衛健局、縣教育局、縣財政局、縣政務服務中心，對劉可、張蘭、楊楓棟、邵昊陽按照有關規定進行嚴肅處理；由縣紀委監委向白水江自然保護局、縣郵政局、縣電信公司發出問題移交函，對劉勇、毛代明、劉豔芳按照有關規定進行嚴肅處理。