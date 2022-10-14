大陸+本土1259例！衛健委力挺「清零不動搖」：堅決整治層層加碼

▲大陸近日再度燃本土疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

臨近中共20大，官媒《人民日報》日前連3天發3篇評論，口徑一致地堅持「動態清零」的必要性。13日，大陸國家衛健委再度強硬發聲稱，要毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針。不過，衛健委也強調，堅決整治「層層加碼」，關心關愛受到疫情影響的群眾，切實保障他們的生活和就醫需求。

據《央視新聞》報導，10月13日，大陸國務院聯防聯控機制就科學精準做好疫情防控有關情況舉行發布會。

大陸國家衛健委發言人米鋒表示，當前，全球疫情仍處於高位運行。大陸本土聚集性疫情呈現「點多、面廣、頻發」的特點，防控形勢依然嚴峻複雜。要毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，嚴格按照第九版防控方案和「九不準」要求，落實屬地、部門、單位、個人「四方責任」，以快制快，阻斷疫情傳播，牢牢守住不發生規模性疫情的底線，最大程度減少疫情對經濟社會發展的影響。

另外，大陸國家疾控局傳防司司長雷正龍在發布會上表示，大陸近期持續面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散的雙重風險，局部地區疫情出現反彈。新疆疫情出現反覆，但總體可控，內蒙古疫情形勢明顯好轉，病例數顯著下降，四川、甘肅、山西等地疫情逐步控制，寧夏、西藏疫情穩定向好，其他部分省份疫情多點散發。當前全國疫情形勢嚴峻複雜，呈現點多、面廣、頻發的特點，發生局部聚集性疫情的風險依然存在，但總體可控。

他強調，國家衛生健康委、國家疾控局加強統籌調度，指導各地落實國慶節前後疫情防控措施，派駐工作組強化新疆、內蒙古、寧夏、雲南、山西、西藏等地的疫情防控力量，各地要壓實四方責任，實事求是，及時客觀報告公布疫情數據，持續加強疫情防控和應對處置工作，堅決守住不發生規模性疫情的底線。

大陸衛健委14日通報，過去一天新增本土確診病例249例。福建22例，廣東15例，上海7例，江蘇5例，四川4例，北京2例，天津2例，遼寧2例，浙江2例，重慶2例，山東1例。

新增本土無症狀感染者1010例，新疆有302例，內蒙古181例，山西53例，黑龍江51例，雲南 50例，上海47例，安徽42例，吉林32例，四川29例，另外分布在江蘇，山東，陝西 ，湖北和寧夏等地。