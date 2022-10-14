　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

身藏7cm腫瘤+C肝病毒量破百萬 　三寶媽險喪命...射頻燒灼術救回

▲▼彰基胃腸肝膽科消化系中心主任蘇培元醫師提醒民眾，肝臟是沉默的器官。（圖／彰基提供）

▲▼彰基胃腸肝膽科消化系中心主任蘇培元醫師提醒民眾，肝臟是沉默的器官。（圖／彰基提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

雲林一名單親媽媽，撫養3寶長大，長年辛苦勞累，因腰痛就醫卻意外發現7公分大肝腫瘤，尺寸巨大到無法進行手術，或是栓塞等根除性治療，令家屬心急如焚，經檢驗後發現身上還有超過百萬的C肝病毒量，所幸經彰基醫學中心胃腸肝膽科以「射頻燒灼術」加上C肝口服藥治療，已經成功移除腫瘤、根治C肝。

收治該名婦人的彰基胃腸肝膽科吳順生醫師指出，婦人肝臟有一顆7公分大惡性腫瘤，且肝硬化程度已是B級屬中度；且婦人血液檢查時竟發現C肝病毒量超過一百萬（IU/mL），數值十分驚人，可能已經感染多年，才會轉變為肝硬化及肝癌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

婦人子女表示，家裡從小是單親家庭，媽媽辛苦撫養三個孩子長大，不捨母親還沒享福就受苦，因此願意盡全力配合醫師的囑咐治療媽媽的病；婦人卻愛孩子心切，表示「如果需要換肝，我就要直接放棄，不要連累我的孩子。」

▲▼彰基胃腸肝膽科消化系中心主任蘇培元醫師提醒民眾，肝臟是沉默的器官。（圖／彰基提供）

吳順生指出，一般無法進行根除性治療的肝癌末期患者，會選擇以標靶或栓塞進行治療，初期患者有根治性治療選擇，包含手術、射頻治療；考量婦人血液黃疸指數微高且白蛋白偏低，肝硬化分級不符合申請健保標靶條件，栓塞則會怕肝失代償，故安排「射頻燒灼術」治療，一次完成且無併發症發生。

術後婦人也服用C 肝口服病毒藥物。射頻燒灼術後三個月追蹤檢查，顯示婦人體內無殘存腫瘤，C肝病毒經檢驗也順利降到<12（IU/mL），腫瘤與C型肝炎皆順利治癒，令人感到振奮。

彰基胃腸肝膽科消化系中心主任醫師蘇培元表示，彰基積極推動肝炎防制，從BC肝抽血檢驗、個案管理師積極追蹤肝炎患者，在治療上也有B肝藥物、C肝口服藥物治療，針對肝癌病人提供標靶及栓篩治療、腫瘤射頻燒灼術或外科手術治療，甚至如果肝功能嚴重受損，也可安排肝臟移植手術；提醒民眾，肝臟是沉默的器官，BC肝炎如能早期發現，有很多追蹤、治療、甚至根治的方式，呼籲民眾切記定期接受檢查，以早期發現早期因應。

►「船井burner倍熱極纖錠」激殺3折！好好管理體脂肪

ET快訊
「露蜜臀」飲料妹本尊找到了　25歲闆娘正面照曝光
懷7寶遭酸「靠打砲生孩賺錢」！　她嘆社會病了：我會繼續生
只差3個月就畢業！　馬國女大生魂斷台灣回不了家
碩士學位遭撤！蔡壁如坦言原定今辭立委　柯文哲聽了秒讚「夠Gu
北市牧師爺爺淫行曝光！　脫褲逼女大生手淫
樂天啦啦隊今名單「未見林襄」！　她抽菸被拍沉默1天IG首發文
快訊／水泥車翻落高架橋！　路過祖孫被壓
「文化新聞系花」跳一半突脫褲！　掉出超巨車頭燈

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

唐吉訶德不念ㄎㄜ「美冴也不叫ㄧㄚˊ」　15個最常講錯的日文漢字

LIVE／開國門後確診數增？　指揮中心最新說明

苦苓宣布「臉書、Podcast」停更！　原因曝光

日旅板變「虎航航班取消板」回報一整排！認賠苦主曝改買長榮

高鐵信用卡優惠「購票7折起」　預購限制鬆綁！放寬29天前可先買

只差3個月就畢業！馬國女大生遭殺害...魂斷台灣回不了家

身藏7cm腫瘤+C肝病毒量破百萬 　三寶媽險喪命...射頻燒灼術救回

台師大研發視障生學習數學利器！「A8M」協助掌握數學繁複公式

送餐給阿嬤要求揉掉收據　備註1句話揭超暖原因！外送員看哭了

兒童「免疫負債」來了！未滿月嬰染RSV激增　醫憂籲防疫勿鬆懈

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

黃子佼聲援Lulu捲雙面人風波　嘆「太無辜了」：小S出來講也太晚了

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

楊繡惠開罵台一線阿文「狂借錢」！　直播強調：說得都是事實

唐吉訶德不念ㄎㄜ「美冴也不叫ㄧㄚˊ」　15個最常講錯的日文漢字

LIVE／開國門後確診數增？　指揮中心最新說明

苦苓宣布「臉書、Podcast」停更！　原因曝光

日旅板變「虎航航班取消板」回報一整排！認賠苦主曝改買長榮

高鐵信用卡優惠「購票7折起」　預購限制鬆綁！放寬29天前可先買

只差3個月就畢業！馬國女大生遭殺害...魂斷台灣回不了家

身藏7cm腫瘤+C肝病毒量破百萬 　三寶媽險喪命...射頻燒灼術救回

台師大研發視障生學習數學利器！「A8M」協助掌握數學繁複公式

送餐給阿嬤要求揉掉收據　備註1句話揭超暖原因！外送員看哭了

兒童「免疫負債」來了！未滿月嬰染RSV激增　醫憂籲防疫勿鬆懈

阿娘喂「露蜜臀」飲料妹本尊找到了　25歲闆娘仙氣正面照曝光

星鏈支援烏克蘭太燒錢！馬斯克要美國防部買單　否則恐中斷服務

最新民調！台人對中共好感剩5.5%　情感溫度降至20.25創三年最低

「嘉義版陳樹菊」國小退休師忍酷熱不裝冷氣　卻捐2700萬蓋14橋

尪苦等器捐病危　妻心願「等不認識的人死」崩潰：我好恐怖

台積電強漲17元、收在412！　台股大漲317點站回13100

《台北女子圖鑑》播出被戰翻　導演終於說話：沒想到引起這麼大討論

因應後疫情時期旅運需求　公路總局擴大招募桃竹苗大客車駕駛

高雄水泥車墜高架橋司機無心跳　勇消狂按CPR現場搶命畫面曝

日本橘高校發文「狂讚台灣」！回憶來台表演：如夢一般的時光

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

生活熱門新聞

沒有使用期限！她挖出8組「LINE免費貼圖」

加盟廖老大2個月就倒　頂讓價格曝光

週末「三颱共舞」！最接近台灣時間曝　最快明天發布海警

林襄抽煙被拍形象崩？　批踢踢風向一面倒

新變種「BF.7」攔不住！6QA秒懂症狀有哪些

壯年男不菸不酒　竟胰臟炎命危「全是水果害的」

女友下體突超癢「鵪鶉蛋大痘痘」！真相綠炸

他交往「叔叔老婆的妹妹」　1提問網傻了

這間全聯有5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：打倒隔壁傳統市場

雨彈轟炸！雙北等4縣市大雨特報　警戒區出爐　

週末很像颱風天　風雨最大時刻曝

超強運3生肖10月中旬後旺到爆！

北北基宜大雨特報　桑卡颱風最快今生成

又2熱帶低壓生成！最快明成尼莎、海棠颱風　週末「三颱共舞」

更多熱門

相關新聞

紅綠燈狠砸恐癱！新手媽手術成功　將提國賠

紅綠燈狠砸恐癱！新手媽手術成功　將提國賠

彰化員林市2日發生號誌燈桿倒塌砸中陳姓新手媽媽，造成腰椎頸椎多處斷裂骨折，重傷住進彰基加護病房開刀急救，可坐起自行用餐，當時下半身仍麻痺，最新消息，新手媽後來在時代力量議員參選人鄭宇焱的協助下，上周五(16)日已轉到高雄義大醫院，並由神經顯微重建手術國際權威杜元威院長執刀，盼能盡速恢復健康。

鹿港分局巡佐留一口氣回家　院方說明傷勢

鹿港分局巡佐留一口氣回家　院方說明傷勢

鹿港分局偵查佐騎車卡車底命危

鹿港分局偵查佐騎車卡車底命危

拉繩繞頸險死！線上CPR救回　4歲童已可自主呼吸

拉繩繞頸險死！線上CPR救回　4歲童已可自主呼吸

紅綠燈砸中　婦可坐起飲食...下半身仍麻痺

紅綠燈砸中　婦可坐起飲食...下半身仍麻痺

關鍵字：

彰基C肝肝膽腸胃大肝腫瘤

讀者迴響

熱門新聞

沒有使用期限！她挖出8組「LINE免費貼圖」

電梯下墜病患頭朝下墜落亡　影片曝光

馬國女遇害　大馬網罵台魔殺人

Netflix廣告版訂閱方案來了！

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲

女大生遇害遭「棉被蓋屍」　仰躺單人床

士林大馬女命案「兇嫌」起底　無業北漂IG認識一週

加盟廖老大2個月就倒　頂讓價格曝光

注射空氣到血管！護理師連環殺嬰「7娃慘死」

24歲女大生遭網友勒斃　IG模特兒外拍照曝

嘻哈歌手嗨跳觀眾席「沒人肯接」墜地！

3年內「3大馬女生」死在台灣！她慘變人彘

曾是《原子》導師！　周湯豪遭追問「小孩退團看法」吐實

週末「三颱共舞」！最接近台灣時間曝　最快明天發布海警

更多

最夯影音

更多
媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨
回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面