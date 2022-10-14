身藏7cm腫瘤+C肝病毒量破百萬 　三寶媽險喪命...射頻燒灼術救回

▲▼彰基胃腸肝膽科消化系中心主任蘇培元醫師提醒民眾，肝臟是沉默的器官。（圖／彰基提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

雲林一名單親媽媽，撫養3寶長大，長年辛苦勞累，因腰痛就醫卻意外發現7公分大肝腫瘤，尺寸巨大到無法進行手術，或是栓塞等根除性治療，令家屬心急如焚，經檢驗後發現身上還有超過百萬的C肝病毒量，所幸經彰基醫學中心胃腸肝膽科以「射頻燒灼術」加上C肝口服藥治療，已經成功移除腫瘤、根治C肝。

收治該名婦人的彰基胃腸肝膽科吳順生醫師指出，婦人肝臟有一顆7公分大惡性腫瘤，且肝硬化程度已是B級屬中度；且婦人血液檢查時竟發現C肝病毒量超過一百萬（IU/mL），數值十分驚人，可能已經感染多年，才會轉變為肝硬化及肝癌。

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婦人子女表示，家裡從小是單親家庭，媽媽辛苦撫養三個孩子長大，不捨母親還沒享福就受苦，因此願意盡全力配合醫師的囑咐治療媽媽的病；婦人卻愛孩子心切，表示「如果需要換肝，我就要直接放棄，不要連累我的孩子。」

吳順生指出，一般無法進行根除性治療的肝癌末期患者，會選擇以標靶或栓塞進行治療，初期患者有根治性治療選擇，包含手術、射頻治療；考量婦人血液黃疸指數微高且白蛋白偏低，肝硬化分級不符合申請健保標靶條件，栓塞則會怕肝失代償，故安排「射頻燒灼術」治療，一次完成且無併發症發生。

術後婦人也服用C 肝口服病毒藥物。射頻燒灼術後三個月追蹤檢查，顯示婦人體內無殘存腫瘤，C肝病毒經檢驗也順利降到<12（IU/mL），腫瘤與C型肝炎皆順利治癒，令人感到振奮。

彰基胃腸肝膽科消化系中心主任醫師蘇培元表示，彰基積極推動肝炎防制，從BC肝抽血檢驗、個案管理師積極追蹤肝炎患者，在治療上也有B肝藥物、C肝口服藥物治療，針對肝癌病人提供標靶及栓篩治療、腫瘤射頻燒灼術或外科手術治療，甚至如果肝功能嚴重受損，也可安排肝臟移植手術；提醒民眾，肝臟是沉默的器官，BC肝炎如能早期發現，有很多追蹤、治療、甚至根治的方式，呼籲民眾切記定期接受檢查，以早期發現早期因應。