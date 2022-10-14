高雄水泥車墜高架橋司機無心跳　勇消狂按CPR現場搶命畫面曝

▲水泥車駕駛重傷卡車底，救護人員狂按CPR。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鼓山區14日中午發生一起恐怖車禍，一部水泥車行駛於翠華路橋上，過彎時不慎墜橋，駕駛當場受困車底命危，事故更波及一對嬤孫。警消獲報到場，趕緊先協助駕駛脫困，並實施CPR後送醫，要來跟死神搶人。

這起事故發生在14日中午12點14分，警消獲報，鼓山區翠華路和中華一路的交叉路口發生車禍，消防局出動7車16人前往搶救，現場共有3名傷者，分別是一名年約50歲的水泥車駕駛，以及一對嬤孫。

▲▼水泥預拌車墜橋，駕駛重傷卡車底，救護人員協助脫困後送醫。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方初步調查，水泥預拌車從翠華路行駛上高架橋，疑似因剎車不穩，但也有可能是轉彎速度過快，導致離心力偏差，整部車先是擦撞上護欄後，接著掉到中華、馬卡道路上，整部車幾乎全毀，駕駛卡在車頭底下，當場重傷沒了生命跡象。

救護人員先是協助駕駛脫困，並立刻實施CPR，隨後送往高醫救治。而車身摔落地面時，車身零件也噴飛一地，騎車行經的一對嬤孫也不慎被波及受傷，60歲的阿嬤右腳擦傷，2歲女童則是表示頭暈，不過沒有大礙，也被送往醫院檢傷。

▲事故現場一片狼藉。（圖／記者許宥孺翻攝）