健身男殺前妻放火燒屍　後院飄「腐肉燒烤味」找到沒燒完碎骨！

▲男子被控殺害前妻。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州43歲男健美運動員伊恩(Ian Christopher Baunach)殺死39歲前妻凱蒂(Katie Baunach)，還在後院放火想要燒毀屍體，然而桶子卻傳出噁心腐臭味，被調查人員在裡面發現牙齒等人骨碎片。

曾為海軍陸戰隊成員的伊恩，被控去年9月在家中殺害39歲前妻凱蒂。在事發前，凱蒂曾控告伊恩虐待他們的小孩，並申請保護令，然而9月29日她把孩子暫時託給朋友照顧，說要去伊恩家中取回個人物品，人便從此消失。

警方隔日前往伊恩家調查，在車子後車箱發現血跡，並在家中發現多把步槍、霰彈槍與消音器，保險櫃中找到凱蒂隨身佩戴的婚戒與訂婚戒，後院甚至傳出腐肉燒烤味，結果在一油桶中找到人類碎骨。

雖然現場有許多可疑證據，伊恩卻否認殺害前妻，向警方表示，前天晚上前妻突然來他家，2人大吵一架後，他因為不想再吵了跑去睡覺，隔天醒來發現對方已經離開，至於後車箱血跡可能是載貨的雜物所留下。

伊恩被指控一級謀殺罪與未向法醫報告死亡等罪名，目前關押在亨德里郡 (Hendry County)監獄中候審，並且不得保釋，他10日在坦帕市出庭，對於被指控的謀殺罪仍不認罪。