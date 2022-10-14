超商獨家！漫威英雄「31款限量周邊」　蜘蛛人公仔、雷神槌面紙盒超Q

▲7-11推出最新漫威英雄超過30款限量周邊。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

呼叫漫威英雄迷！就有超商將開賣MARVEL漫威英雄31款限量周邊，以蜘蛛人、鋼鐵人及雷神索爾等人氣英雄概念為設計，打造一系列居家、3C、外出系列等周邊，像是有蜘蛛人60週年紀念公仔，全套收集還可蓋成大樓，雷神槌面紙盒也超Q，而為了讓粉絲快速收藏，該超商也將於10/19下午3點起至10/23只祭出快閃購，消費不限金額報手機號碼即可直接加購帶回家。

7-11將於10/19起展開全新「MARVEL潮流酷炫生活」快閃購／集點送活動，首推「蜘蛛人60週年紀念公仔」，全套6款包括經典蜘蛛人、未來機構蜘蛛人、暗影蜘蛛人、蜘蛛氏族、究極蜘蛛人、日本蜘蛛人以及隱藏版-豬豬人，整套蒐藏還可組成大樓；3C系列週邊則有帥氣的鋼鐵人造型無線鍵盤和滑鼠、美國隊長和鋼鐵人系列無線充電滑鼠墊、蜘蛛人系列迷你背包充電艙造型藍芽耳機、3款磁吸充電盤等。

▲「蜘蛛人60週年紀念公仔」全套收集還可蓋成1棟大樓。



▲▼蜘蛛人迷你背包打開是藍牙耳機超Q。



居家系列則有「無限手套造型暖手抱枕」、「薩諾斯造型暖腳套」以及「雷神鎚造型多功能置物盒」；還有美國CORKCICLE運動易口瓶、咖啡杯、啜飲杯以及健身冷水壺等不同功能的杯瓶壺，其中健身冷水壺為1500ml容量，側邊把手設計可當小啞鈴舉重練臂；外出系列則為以蜘蛛人及鋼鐵人概念設計的「滑板」，無論滑行或拿在手上都吸睛。

▲「雷神槌造型多功能置物盒」可以放面紙。



▲健身冷水壺還可以當啞鈴。



▲還有冬天必備「無限手套造型暖手抱枕」、「薩諾斯造型暖腳套」。

另更針對OPEN POINT限定會員推出「蜘蛛人60週年紀念公仔全套6款+隱藏版1款」預購資格抽選特別活動，凡收到指定推播的OPEN POINT限定會員，可自即日起至10/16止完成登錄抽選預購資格。系統將於10/17進行抽選，獲選者將收到指定推播可於10/20前持限量預購票券至門市預購結帳，限量2900組，整組一次收藏。

▲全家最新湯姆貓與傑利鼠集點開跑了。（圖／全家提供）

「全家X湯姆貓與傑利鼠」最新集點加價購活動正式開跑了，一共有5款實用又療癒的小物等收，首推鐵粉必收藏的「起司馬克杯」，選用傑利鼠最愛的三角塊狀起司作為馬克杯造型，表面還有原型孔洞，分別搭配傑利鼠、湯姆貓的可愛身影，讓人瞬間秒融化，肯定要收，還有被壓成鬆餅狀的「傑利鼠絨毛坐墊」、被熨斗燙平的「湯姆貓吊掛收納袋」等。

▲超可愛起司三角馬克杯太欠收 。（圖／記者蕭筠攝，下同）



▲鬆餅傑利鼠絨毛坐墊實用又療癒 。

▲立體絨毛磁鐵特意以湯姆、傑利、泰菲3人萌臉製成。

除外還有2款泰菲造型小物，包括以湯姆、傑利、泰菲3人萌臉製成的「立體絨毛磁鐵」，不僅可以吸在辦公桌、冰箱上，還能當作鑰匙圈，療癒到不行，以及一組2入的傑利、泰菲造型「擦手巾」，可以看見2人一起把冰淇淋藏在身後，小心機十分逗趣，即日起至11/15前限時開放集點加價換購，鐵粉要衝。