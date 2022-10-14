　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商獨家！漫威英雄「31款限量周邊」　蜘蛛人公仔、雷神槌面紙盒超Q

▲▼7-11最新漫威英雄集點。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11推出最新漫威英雄超過30款限量周邊。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

呼叫漫威英雄迷！就有超商將開賣MARVEL漫威英雄31款限量周邊，以蜘蛛人、鋼鐵人及雷神索爾等人氣英雄概念為設計，打造一系列居家、3C、外出系列等周邊，像是有蜘蛛人60週年紀念公仔，全套收集還可蓋成大樓，雷神槌面紙盒也超Q，而為了讓粉絲快速收藏，該超商也將於10/19下午3點起至10/23只祭出快閃購，消費不限金額報手機號碼即可直接加購帶回家。

7-11將於10/19起展開全新「MARVEL潮流酷炫生活」快閃購／集點送活動，首推「蜘蛛人60週年紀念公仔」，全套6款包括經典蜘蛛人、未來機構蜘蛛人、暗影蜘蛛人、蜘蛛氏族、究極蜘蛛人、日本蜘蛛人以及隱藏版-豬豬人，整套蒐藏還可組成大樓；3C系列週邊則有帥氣的鋼鐵人造型無線鍵盤和滑鼠、美國隊長和鋼鐵人系列無線充電滑鼠墊、蜘蛛人系列迷你背包充電艙造型藍芽耳機、3款磁吸充電盤等。

▲▼7-11最新漫威英雄集點。（圖／記者周姈姈攝）

▲「蜘蛛人60週年紀念公仔」全套收集還可蓋成1棟大樓。

▲▼7-11最新漫威英雄集點。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼蜘蛛人迷你背包打開是藍牙耳機超Q。

▲▼7-11最新漫威英雄集點。（圖／記者周姈姈攝）

居家系列則有「無限手套造型暖手抱枕」、「薩諾斯造型暖腳套」以及「雷神鎚造型多功能置物盒」；還有美國CORKCICLE運動易口瓶、咖啡杯、啜飲杯以及健身冷水壺等不同功能的杯瓶壺，其中健身冷水壺為1500ml容量，側邊把手設計可當小啞鈴舉重練臂；外出系列則為以蜘蛛人及鋼鐵人概念設計的「滑板」，無論滑行或拿在手上都吸睛。

▲▼7-11最新漫威英雄集點。（圖／記者周姈姈攝）

▲「雷神槌造型多功能置物盒」可以放面紙。

▲▼7-11最新漫威英雄集點。（圖／記者周姈姈攝）

▲健身冷水壺還可以當啞鈴。

▲▼7-11最新漫威英雄集點。（圖／記者周姈姈攝）

▲還有冬天必備「無限手套造型暖手抱枕」、「薩諾斯造型暖腳套」。

另更針對OPEN POINT限定會員推出「蜘蛛人60週年紀念公仔全套6款+隱藏版1款」預購資格抽選特別活動，凡收到指定推播的OPEN POINT限定會員，可自即日起至10/16止完成登錄抽選預購資格。系統將於10/17進行抽選，獲選者將收到指定推播可於10/20前持限量預購票券至門市預購結帳，限量2900組，整組一次收藏。

▲▼全家最新湯姆貓與傑利鼠集點。（圖／業者提供）

▲全家最新湯姆貓與傑利鼠集點開跑了。（圖／全家提供）

「全家X湯姆貓與傑利鼠」最新集點加價購活動正式開跑了，一共有5款實用又療癒的小物等收，首推鐵粉必收藏的「起司馬克杯」，選用傑利鼠最愛的三角塊狀起司作為馬克杯造型，表面還有原型孔洞，分別搭配傑利鼠、湯姆貓的可愛身影，讓人瞬間秒融化，肯定要收，還有被壓成鬆餅狀的「傑利鼠絨毛坐墊」、被熨斗燙平的「湯姆貓吊掛收納袋」等。

▲▼全家最新湯姆貓與傑利鼠集點 。（圖／記者蕭筠攝）

▲超可愛起司三角馬克杯太欠收 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼全家最新湯姆貓與傑利鼠集點 。（圖／記者蕭筠攝）

▲鬆餅傑利鼠絨毛坐墊實用又療癒 。

▲▼全家最新湯姆貓與傑利鼠集點 。（圖／記者蕭筠攝）

▲立體絨毛磁鐵特意以湯姆、傑利、泰菲3人萌臉製成。

除外還有2款泰菲造型小物，包括以湯姆、傑利、泰菲3人萌臉製成的「立體絨毛磁鐵」，不僅可以吸在辦公桌、冰箱上，還能當作鑰匙圈，療癒到不行，以及一組2入的傑利、泰菲造型「擦手巾」，可以看見2人一起把冰淇淋藏在身後，小心機十分逗趣，即日起至11/15前限時開放集點加價換購，鐵粉要衝。

►「船井burner倍熱極纖錠」激殺3折！好好管理體脂肪

ET快訊
「露蜜臀」飲料妹本尊找到了　25歲闆娘正面照曝光
懷7寶遭酸「靠打砲生孩賺錢」！　她嘆社會病了：我會繼續生
只差3個月就畢業！　馬國女大生魂斷台灣回不了家
碩士學位遭撤！蔡壁如坦言原定今辭立委　柯文哲聽了秒讚「夠Gu
北市牧師爺爺淫行曝光！　脫褲逼女大生手淫
樂天啦啦隊今名單「未見林襄」！　她抽菸被拍沉默1天IG首發文
快訊／水泥車翻落高架橋！　路過祖孫被壓
「文化新聞系花」跳一半突脫褲！　掉出超巨車頭燈

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商獨家！漫威英雄「31款限量周邊」　蜘蛛人公仔、雷神槌面紙盒超Q

一個禮拜瘦3公斤！風靡全台「餐前噴兩下」比168還簡單

超商「2款美食新品」來了！泰式酸辣湯超開胃　薯餅蛋飯捲咬下爆餡

不限購買組數！　超商「大杯美式33元喝」限時3天搶

4大超商「解封優惠」一次看！大杯美式下殺25元　加碼零食買1送1

【廣編】眾所矚目！高原騎士Highland Park再現「原酒本色」

天涼需要來個「手心的暖陽」！7-ELEVEN起司系列麵包熱熱吃超銷魂

可以寄杯、冷熱互換！超商「解封優惠」來了　大杯美式下殺25元喝

慶國境解封！　超商「美式、拿鐵買2送2」爽喝2天

【廣編】韋禮安演藝高峰的金三角秘訣　代言桂格5X人蔘放膽翻轉世界

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

黃子佼聲援Lulu捲雙面人風波　嘆「太無辜了」：小S出來講也太晚了

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

楊繡惠開罵台一線阿文「狂借錢」！　直播強調：說得都是事實

超商獨家！漫威英雄「31款限量周邊」　蜘蛛人公仔、雷神槌面紙盒超Q

一個禮拜瘦3公斤！風靡全台「餐前噴兩下」比168還簡單

超商「2款美食新品」來了！泰式酸辣湯超開胃　薯餅蛋飯捲咬下爆餡

不限購買組數！　超商「大杯美式33元喝」限時3天搶

4大超商「解封優惠」一次看！大杯美式下殺25元　加碼零食買1送1

【廣編】眾所矚目！高原騎士Highland Park再現「原酒本色」

天涼需要來個「手心的暖陽」！7-ELEVEN起司系列麵包熱熱吃超銷魂

可以寄杯、冷熱互換！超商「解封優惠」來了　大杯美式下殺25元喝

慶國境解封！　超商「美式、拿鐵買2送2」爽喝2天

【廣編】韋禮安演藝高峰的金三角秘訣　代言桂格5X人蔘放膽翻轉世界

阿娘喂「露蜜臀」飲料妹本尊找到了　25歲闆娘仙氣正面照曝光

星鏈支援烏克蘭太燒錢！馬斯克要美國防部買單　否則恐中斷服務

最新民調！台人對中共好感剩5.5%　情感溫度降至20.25創三年最低

「嘉義版陳樹菊」國小退休師忍酷熱不裝冷氣　卻捐2700萬蓋14橋

尪苦等器捐病危　妻心願「等不認識的人死」崩潰：我好恐怖

台積電強漲17元、收在412！　台股大漲317點站回13100

《台北女子圖鑑》播出被戰翻　導演終於說話：沒想到引起這麼大討論

因應後疫情時期旅運需求　公路總局擴大招募桃竹苗大客車駕駛

高雄水泥車墜高架橋司機無心跳　勇消狂按CPR現場搶命畫面曝

日本橘高校發文「狂讚台灣」！回憶來台表演：如夢一般的時光

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

消費熱門新聞

美式下殺25元！超商解封優惠來了

4大超商解封優惠美式25元、零食買1送1

超商「美式、拿鐵買2送2」爽喝2天

「餐前噴兩下」比168還簡單

7-11起司系列麵包熱熱吃超銷魂

頂呱呱「地瓜薯條買1送1」爽吃7天

超商咖啡飲品新優惠！美式第3杯0元

超商「大杯美式33元喝」只有3天

超商獨家！漫威英雄「31款限量周邊」

超商2款美食新品！泰式酸辣湯超開胃

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

AI智能助攻！艾力克斯家有牙醫

Sony機種加碼優惠最高省萬元

江宏恩曝維持三年「好身材」秘訣

更多熱門

相關新聞

超商2款美食新品！泰式酸辣湯超開胃

超商2款美食新品！泰式酸辣湯超開胃

近日超商積極倡議綠色消費、落實地球永續，除了陸續取消提供免費咖啡、鮮食提網，還擴大低碳餐飲需求。該超商即日起開賣「2款素蔬食餐點新品」，竟有泰式酸辣湯，以洋蔥、酸白菜及香菇熬出湯頭鮮味，喝起來非常開胃，另一款薯餅嫩蛋飯捲，咬下會爆出滿滿餡料，每口都瀰漫幸福感。

Lexus釋出RZ 450e新廣告！

Lexus釋出RZ 450e新廣告！

超商最新2款御飯糰吃得到松露、和牛

超商最新2款御飯糰吃得到松露、和牛

超商COLD STONE新品限時第2杯10元

超商COLD STONE新品限時第2杯10元

超商獨家「3款聯名美食」來了！

超商獨家「3款聯名美食」來了！

關鍵字：

MARVEL漫威周邊超商新品超商集點

讀者迴響

熱門新聞

沒有使用期限！她挖出8組「LINE免費貼圖」

電梯下墜病患頭朝下墜落亡　影片曝光

馬國女遇害　大馬網罵台魔殺人

Netflix廣告版訂閱方案來了！

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲

女大生遇害遭「棉被蓋屍」　仰躺單人床

士林大馬女命案「兇嫌」起底　無業北漂IG認識一週

加盟廖老大2個月就倒　頂讓價格曝光

注射空氣到血管！護理師連環殺嬰「7娃慘死」

24歲女大生遭網友勒斃　IG模特兒外拍照曝

嘻哈歌手嗨跳觀眾席「沒人肯接」墜地！

3年內「3大馬女生」死在台灣！她慘變人彘

曾是《原子》導師！　周湯豪遭追問「小孩退團看法」吐實

週末「三颱共舞」！最接近台灣時間曝　最快明天發布海警

更多

最夯影音

更多
媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨
回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面