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銅板價爽吃！超商最新「2款御飯糰」　咬下爆黑松露鮭魚、和牛

▲▼7-11秋冬限定「新極上御飯糰」新品。（圖／7-11提供）

▲7-11與台北晶華酒店合作打造「新極上御飯糰」2款新品。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣變涼，食慾也大開！就有超商獨家開賣2款秋冬限定御飯糰新品，使用越光米、和牛、大西洋鮭、義大利進口松露將等高檔餡料製成，送進嘴裡是濃郁又豐富的口感，且通通只要銅板價就能享用，快把握機會嚐鮮。

7-11「新極上御飯糰」帶來全新「極上饗宴」主題，這次與台北晶華酒店合作推出2款新品，首先是「黑松露白醬鮭魚」，嚴選義大利進口黑松露醬及松露油，大西洋鮭左白醬，吃起來油脂豐富、香氣十足，即日起至10/18前，OPEN POINT會員可享嚐鮮價1點+49元，限量2萬份。

▲▼7-11秋冬限定「新極上御飯糰」新品。（圖／7-11提供）

▲「黑松露白醬鮭魚」咬下是滿滿內餡。

▲▼7-11秋冬限定「新極上御飯糰」新品。（圖／7-11提供）

▲「霜降和牛」吃得到內外雙餡。

另一款為「霜降和牛」，嚴選油花均勻、肥瘦適中的澳洲和牛，加入日本進口第一品牌壽喜燒醬，搭配炒和牛洋蔥，內外雙餡雙重享受，即日起至10/18前，OPEN POINT會員可享嚐鮮價1點+49元，限量2萬份。

▲▼八月堂。（圖／八月堂提供）

▲八月堂京站店改裝後重新開幕。（圖／八月堂提供）

吃完鹹食當然要吃份甜點，有著殿堂級可頌封號的「八月堂」京站店正式改裝了，揮別以往日系木質風，改以新日式摩登氛圍搶攻眼球，並從B3甜點區搬遷至B2連通口前，門市也將販售超過20多種可頌口味，提供超豐富選擇。

八月堂京站店今（6）日正式重新開幕，前3日（即日起至10/9止）也祭出限時3天「可頌買3送1」（限送55元以下品項），每日限量30組，每人限購1組。

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