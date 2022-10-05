超商獨家！COLD STONE「3款新口味」來了　限時第2杯10元搶吃

▲最新「微醺葡萄」口味酸甜濃郁，即日起還可享嚐鮮價單球69元、脆餅杯89元。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

天涼還是要吃冰！就有超商獨家開賣COLD STONE「3款新口味」，從酸甜的微醺葡萄到濃郁的香奶淇朵通通都有，且即日起不僅能享嚐鮮價，10/10國慶日當天還要再加碼優惠，COLD STONE全品項任選第2杯10元，可要把握假期吃一波。

7-11開賣3款COLD STONE新口味，首推酸甜濃郁的「微醺葡萄」，使用美國葡萄乾浸漬陳年白蘭地加入經典香濃的冰淇淋中，即日起至10/31前還可享單球嚐鮮價69元、脆餅杯89元；「酷聖石阿法淇朵－香奶淇朵／巧克淇朵」不僅能品嚐既香濃又Q彈的冰淇淋口感，加了義式濃縮咖啡更是讓口感、香氣提升，即日起至12/31前可享2口味任選2杯139元。

▲▼香奶淇朵、巧克淇朵加了義式濃縮咖啡，口味更有層次。



此外，7-11還要再加碼「饗冰之秋」活動，即日起至10/31前每週五六日，COLD STONE全品項任選第2件半價；10/10國慶日當天為「酷聖石日」，COLD STONE全品項任選第2杯10元；即日起至10/18止，7-11全店點數集滿24點，即可兌換COLD STONE經典冰淇淋任選買1送1。

▲麥當勞洋蔥圈悄悄回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

睽違4年，麥當勞「洋蔥圈」悄悄回歸了，選用整顆新鮮洋蔥切成圈，接著裹上麵衣下鍋油炸成金黃色外表，熱的時候大口咬下香酥好吃，尤其網友激推搭配番茄醬沾著吃更美味，還能解膩，即日起至12/20止限定開賣或售完為止，並提供單點或套餐加價等選擇，每袋則約有5至7個洋蔥圈。

▲洋蔥圈裹粉後酥炸擁有金黃外皮，熱熱吃香氣十足。