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超商獨家「3款聯名美食」來了！泰式飯糰咬下爆餡　咖哩焗飯有滿滿料

▲▼萊爾富推出3款蔬食新品。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出3款聯名蔬食新品，即日起搭配指定飲料還可省10元。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

素食者快看過來！就有超商獨家開賣「3款聯名蔬食新品」，其中竟有「泰式打拋飯糰」，咬下能吃到滿滿內餡，還有口味非常特別的「葡式咖哩焗飯」，配料超豐富，吃得到洋芋丁、花椰菜、炸素雞肉等，且即日起至10/18止，購買這3款新品搭配指定飲料還可省10元。

▲▼萊爾富推出3款蔬食新品。（圖／萊爾富提供）

▲飯糰咬下是滿滿的寬心若燥與素肉，呈現素食版泰式風味。

▲▼萊爾富推出3款蔬食新品。（圖／萊爾富提供）

▲義大利麵以香菇辣醬、剝皮辣椒調味，再加上炒菇，吃起來微辣開胃。

萊爾富再度攜手「寬心園」推出3款獨家聯名蔬食新品，首推「夾心三角飯糰－泰式打拋若」，以海鹽壽司飯為基底，將泰式常見的打拋風味調成素食版，再搭配寬心若燥與素肉，讓素食者也能盡情享用泰式風味。

▲▼萊爾富推出3款蔬食新品。（圖／萊爾富提供）

▲葡式咖哩焗飯的配料超豐富。

「雙椒菇菇麵」選用寬心園獨家香菇辣椒醬調製醬汁，再將香菇辣椒與剝皮辣椒拌入義大利麵，接著再將綜合菇菇炒豆包絲，口味微辣開胃相當過癮；「葡式咖哩焗飯」則以寬心園招牌菜色「葡國天絲麵」為發想，葡國咖哩加入炸素雞肉、帶皮洋芋丁、烤椰絲、雙色乳酪絲及花椰菜，呈現頗具獨特風味的素食焗飯料理。

▲▼7-11獨家販售立頓聯名甜點。（圖／7-11提供）

▲「立頓奶茶迷你泡芙」咬下是超濃奶茶風味內餡。（圖／7-11提供，下同）

吃完飯當然要吃甜點，7-11獨家販售3款「日本直輸人氣甜點」，為日本夢甜屋與立頓聯名新品，只在全台100間甜點專櫃門市買得到，首先是咬下就爆餡的「立頓奶茶迷你泡芙」，每盒10入，薄皮小泡芙填滿夢甜屋獨家鮮奶油調製出的濃郁立頓奶茶風味內餡，口感滑順香甜。

▲▼7-11獨家販售立頓聯名甜點。（圖／7-11提供）

▲「立頓奶茶蛋糕捲」內餡超多，吃起來超滿足。

▲▼7-11獨家販售立頓聯名甜點。（圖／7-11提供）

▲「立頓檸檬紅茶蛋糕」是酸酸甜甜的滋味。

「立頓奶茶蛋糕捲」每盒4片，吃得到柔軟紅茶風味戚風蛋糕捲搭配立頓奶茶風味內餡；「立頓檸檬紅茶蛋糕」每盒重達150g，獨享超滿足，每口都能吃到檸檬紅茶鮮奶油內餡搭配鬆軟蛋糕。以上3款新品也祭出優惠，即日起至10/18止，搭配CITY CAFE中杯美式可各享組合優惠價。

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