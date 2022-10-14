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超商「2款美食新品」來了！泰式酸辣湯超開胃　薯餅蛋飯捲咬下爆餡

▲▼天素地蔬新品。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣「天素地蔬」2款新品。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

近日超商積極倡議綠色消費、落實地球永續，除了陸續取消提供免費咖啡、鮮食提網，還擴大低碳餐飲需求。該超商即日起開賣「2款素蔬食餐點新品」，竟有泰式酸辣湯，以洋蔥、酸白菜及香菇熬出湯頭鮮味，喝起來非常開胃，另一款薯餅嫩蛋飯捲，咬下會爆出滿滿餡料，每口都瀰漫幸福感。

7-11自2020年打造「天素地蔬」品牌以來，累計超過千萬人次體驗，以去年一整年來算，共可減少1552公噸碳排放量，接近於4座大安森林公園每年碳吸附量，而7-11近日攜手甫獲米其林綠星、必比登推薦雙殊榮肯定的人氣餐廳「小小樹食」合作開發2款全新餐點，於2500間門市限定販售。

▲▼天素地蔬新品。（圖／7-11提供）

▲「轟炸薯餅嫩蛋飯捲」咬下爆滿滿餡料；「泰式酸辣湯」酸辣開胃。

首推「轟炸薯餅嫩蛋飯捲」，以墨西哥捲餅作為開發概念，調味上特別以蜜汁拌飯，搭配薯餅、起司、蛋條等豐富配料，一口咬下層次分明、飽足感十足，另一款「泰式酸辣湯」為店內人氣品項，有別於市面上添加魚露的葷食湯品，特別使用在地洋蔥、酸白菜、香菇等食材慢熬出蔬菜鮮味，以泰國直輸綠咖哩為基底，喝起來酸辣開胃。

而7-11也積極提倡珍惜食物理念，「i珍食專案」於超過6500間門市提供上百種商品，藉不同方案及優惠折扣，不僅能有效改善供需兼顧珍惜食物，還能降低環境負擔；透過「i珍食地圖」也能快速查詢鄰近門市的商品和數量，換算下來預估減少的浪費食材，平均每間門市可提升1成食材使用率（約近400公噸）。

▲▼八月堂萬聖節限定可頌。（圖／八月堂提供）

▲萬聖節限定可頌來了。（圖／八月堂提供，下同）

為迎接即將到來的萬聖節，有著殿堂級可頌封號的「八月堂」推出最新「萬聖節限定可頌」，這次一共有3款搞怪造型，首推全新現身的「搗蛋小幽靈」，特意選用Q彈大福皮把可頌變身成可愛小幽靈，大口咬下則是滿滿紅豆牛奶內餡，可愛又好吃。

▲▼八月堂萬聖節限定可頌。（圖／八月堂提供）

▲「搗蛋小幽靈」是首度現身的萬聖節限定新品。

還有「神鬼木乃伊」，是經典蜂巢可頌搭配檸檬糖霜製成，而「大眼八腳怪」則同樣選用酥脆蜂巢可頌，再結合微苦黑巧克力打造可愛八腳怪造型與圓圓大眼，即日起全門市開吃，至11/6前還享有「萬聖節限定商品買5送1」優惠，並以價低者贈，不與門市其他優惠並用。

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