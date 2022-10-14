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快訊／2熱帶低壓生成！最快明成尼莎、海棠颱風　週末「三颱共舞」

記者李姿慧／台北報導

南海熱帶性低氣壓預估今(10/14)天將生成第19號颱風「桑卡」，未來往中南半島前進，對台灣沒有直接影響。此外，今上午8時，接連有兩個熱帶低氣壓也生成，預估24小時內有機發展成輕度颱風，氣象局預報員張承傳表示，明天成颱機率高，將接連生成「尼莎」（Nesat）、「海棠」(Haitang)颱風。

▲▼軒嵐諾颱風逐漸遠離台灣，陸上颱風警報解除，天氣,行人,路人,雷雨,口罩,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖 。（圖／記者李毓康攝）

▲週末迎風面將有較大雨勢。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼2熱帶低壓生成！最快明成尼莎、海棠颱風　週末「三颱共舞」。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲根據日本氣象廳顯示，海上有熱帶性低氣壓生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

根據氣象局預報，週六至下週一(10/15~10/17)受南方低壓雲系北移影響，水氣逐漸增加，北部及東半部地區有陣雨，週六、下週日東北部地區及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北及東部地區有局部大雨發生的機率，下週日東南部地區也有局部大雨發生的機率。

下週一水氣最多，桃園以北、東半部地區及恆春半島並有局部大雨或豪雨發生的機率；而週六中南部地區以多雲的天氣為主，午後山區有局部短暫陣雨，然而下週日、下週一中南部地區也會轉為整天不定時局部陣雨；下週一隨著東北季風增強，各地天氣將轉涼。

南海熱帶性低氣壓預估今天將生成第19號颱風「桑卡」，而根據日本氣象廳顯示，海上又有熱帶性低氣壓生成。張承傳表示，今上午8點在關島東方海面上已有熱帶低氣壓生成，此外，菲律賓東方海面上在今早8點也生成熱帶低氣壓，預估2熱帶低氣壓將在24小時內生成颱風，明天成颱機率高，將陸續生成第20號颱風「尼莎」（Nesat）、第21號「海棠」(Haitang)颱風。

▲▼海上有3個熱帶性低氣壓，可能接連生成「桑卡」、「尼莎」以及「海棠」颱風。（圖／氣象局）

▲氣象局稍早更新，目前海上有3個熱帶性低氣壓。（圖／氣象局）

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