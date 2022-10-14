「桑卡」今成颱！週末迎劇烈降雨　專家曝「低壓帶有3個明顯中心」

▲桑卡颱風預估今將生成。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

南海熱帶性低氣壓今(10/14)將生成第19號颱風「桑卡」，未來往中南半島前進，對台灣沒有直接影響，不過周六起迎風面東北部將有局部豪大雨發生，天氣風險公司表示，比較需要關注的是菲律賓東北方低壓，預測週日到下週一將通過巴士海峽，天氣越來越不穩定。

天氣風險公司分析師李至晟表示， 目前南方的低壓帶一共有三個比較明顯的中心，最西邊的在就是氣象局在昨(10/13)天升格的熱帶低壓，在南海以偏西的方向接近越南，對台灣沒有影響。最東邊低壓將會在遠洋北上，不會影響到陸地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李至晟分析，需要關注的是目前在菲律賓東北方的低壓，目前跟台灣距離拉近到大約1000公里，結構還是比較鬆散，可是範圍滿大的，預測在週日(10/14)到下週一(10/15)通過巴士海峽，台灣天氣會越來越不穩定。

氣象局預報員張承傳則表示，熱帶低氣壓今將生成第19號颱風「桑卡」，路徑朝向中南半島，對台灣沒有影響；菲律賓東方海面熱帶擾動今天有機會生成熱帶低氣壓，明天和後天受水氣影響，雨勢增強，下週一東北季風增強，降雨更明顯和劇烈，明天到大後天都要留意降雨，到下週二(10/18)將轉變成東北季風影響，降雨趨緩。

張承傳說，至於更東邊的低壓，距離比較遠，結構沒有很好，發展仍待觀察。

▲共伴效應將帶來東北部地區異常降雨。（圖／天氣風險公司）

根據天氣風險公司預測，週六起迎風面東北部地區就可能有局部豪大雨發生，週日起低壓更近，東半部包括花東到恆春半島要留意豪大雨。中南部除沿海因東北季風跟低壓的雙重影響導致強陣風外，低壓最接近台灣的週日到下週一也會轉為陰天或有小雨的天氣。

李至晟表示，下週一低壓將開始進入南海，並遠離台灣，這時也會有新一波東北季風增強，晚間起中南部的降雨開始趨緩，北海岸到東半部沿岸還是有局部較大雨勢。要到下週二跟下週三，台灣才會轉為比較典型的東北季風天氣，這時會短暫轉涼，北部低溫在19-20度。

中南部下週二晚間到下週三清晨水氣減少，在輻射冷卻的幫助下，也會有20度左右的低溫，市區則大概在20-22度。

李至晟提醒，長遠來看，太平洋上還有低壓發展的機會，只是可能要等到下週後期，屆時將再觀察。