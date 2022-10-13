近年「最強共伴效應」　低壓＋東北季風撞出雲雨！連3天迎豪雨彈

▲週末到下週一天氣差，共伴效應可能導致部分地區出現豪雨等級降雨。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

台灣南方海域上有多個熱帶系統發展中，其中位於菲律賓東邊的熱帶擾動97W將於週末通過台灣附近，屆時低壓與東北季風將產生近年來最顯著的共伴效應，導致桃園以北、宜花東、恆春半島等地出現豪雨。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，97W將會往西通過巴士海峽，預計週六到下週一離台灣最接近，無論屆時是否成颱，低壓環流都將與東北季風產生近兩三年來最顯著的共伴效應，持續在東北部外海「撞出雲雨」。

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而各國預報模式都指出，週六到下週一桃園以北、宜花東、恆春半島天氣都會很差，且要注意豪雨等於的雨勢。若97W距離更近，除了東北部共伴效應外，連高屏、台東的風雨也會相當明顯。

氣象局預報員趙竑表示，週六大台北、東北部有局部大雨，中南部山區午後有局部短暫雨；下週日東北部有局部大雨或豪雨，桃園以北、東部、東南部有局部大雨，中南部山區整天有局部短暫陣雨。

下週一另受東北季風增強影響，雨區更大，桃園以北、東半部、恆春半島有局部大雨或豪雨，南部平地、中南部山區有短暫陣雨。

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