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低壓、東北季風聯手開外掛！週末「很像颱風天」　風雨最大時刻曝

記者李宜秦／台北報導

明日天氣與今日類似，桃園以北、東半部、恆春半島有雨，週六開始受到南方雲系影響，北部、東半部降雨更明顯，下週一水氣最多，桃園以北、東半部、恆春半島將有局部大雨或豪雨，屆時還有東北季風影響，低溫約只有19度。

▲週末到下週一全台有雨，天氣惡劣。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲週末到下週一全台有雨，天氣惡劣。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

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氣象局預報員葉致均表示，明日桃園以北、東半部、恆春半島有雨，其中基隆北海岸、東北部、大台北山區降雨較明顯。

週六到下週一受到南方雲系影響，北部、東半部降雨更明顯，週日、週一連中南部也有雨。週末兩天東半部、大台北山區有局部大雨或豪雨，桃園以北、花蓮有局部大雨，週日連台東也有局部大雨。下週一水氣最多，桃園以北、東半部、恆春半島都有局部大雨或豪雨。

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▲下週一各地雨勢明顯。（圖／記者李毓康攝）

下週二以後水氣減少，不過桃園以北、東半部、中南部山區仍有降雨，竹苗地區也有零星雨勢。

週六前各地早晚低溫22到24度，白天桃園以北、宜蘭24到25度，竹苗、花東27到29度，中南部30度以上。下週一以後東北季風增強轉涼，早晚中部以北、東北部低溫19到20度，其他地區21到22度，白天北部、東北部也只有21到22度，中南部高溫降至30度以下。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，週末受到「冷高壓、東北季風開外掛」影響，全台降雨有感，會非常有颱風天的感受，尤其下週一北部、東部、恆春將有強降雨，其他地區也有一陣陣大雨。

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