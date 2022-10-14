獨／掐斃大馬女大生！無業男吞「大量止痛藥」輕生　醫洗胃急救中

記者黃宥寧、莊智勝／台北報導

新北市一名陳姓男子日前透過IG結識就讀銘傳大學四年級的馬來西亞籍蔡姓女大生，不料陳男13日竟涉嫌將蔡女勒斃，隨後返回鶯歌租屋處吞藥輕生，警方接獲母親錢婦報案後立即上門並將陳嫌送醫。據了解，陳嫌吞下「大量止痛退燒藥」，目前正在醫院洗胃救治。

▲陳嫌殺害蔡姓女友後返回鶯歌租屋處，吞服大量止痛藥輕生。（圖／記者黃彥傑攝）

鳳鳴派出所警方13日下午2時許接獲錢姓婦人報案，指稱其子陳男(30歲)位於鶯歌區鳳吉一街租屋處，傳簡訊向她表達輕生念頭，警方立即派遣2名員警到場，經詢問大樓保全無房東聯繫方式，按鈴也無人應答，待錢婦到場聯絡鎖匠後才終於將大門打開，隨後警方發現屋內的陳男疑似吞藥自殺，立即通報救護。

在救護車將陳男送往醫院途中，他一度恢復意識，還吐露出驚人事實，陳男自白，蔡姓女友精神不佳，不斷拜託他下殺手，因此他於士林大東路租屋處徒手掐死蔡女。士林警方獲報後立即前往查看，經會同房東破門後，果真發現蔡女躺臥在床，已經沒有生命跡象，初步檢視，死者脖子有瘀青傷痕，且已經出現屍斑。警方調查，陳嫌於13日中午離開死者租屋處，研判蔡女死亡時間應是12日晚間至13日上午。

據悉，陳嫌到院治療後，院方發現陳嫌吞服的藥物為大量止痛藥，其中的「乙醯胺酚」成分能止痛退燒，但服用過量恐造成肝臟損傷、甚至有致死可能，一般建議止痛藥單日服用劑量勿超過4000毫克；而陳嫌此次輕生服用大量，目前院方正在為其進行洗胃治療，詳細情況仍還有待觀察。

初步了解，涉入大馬女大生命案的陳嫌目前無業，過去曾有肇逃前科，詳細案情還尚待警方進一步調查釐清。

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▼蔡女陳屍在士林租屋處，被發現時已經浮現屍斑。（圖／記者黃彥傑攝）