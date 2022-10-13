新北2歲女童亡！身上新舊傷醫院懷疑不單純　寄養母遭收押

▲2歲女童送醫。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名寄養在寄養家庭的2歲女童，9月28日奄奄一息被送往醫院，醫護人員發現，女童身上有新舊傷痕，治療2天後女童因「顱內出血」不治，寄養家庭拿出影片表示，女童本來就會自己抓身體，顱內重創恐是因為跌倒，社會局表示，第一時間通知檢警調查，檢警調查後認為死因不單純，有保母資格的寄養媽媽被法院裁定收押。

據了解，該女童的生母因無力扶養孩子，家庭也無法照顧，因此今年5月時，在社會局的安排下，安置在寄養家庭，該寄養家庭中的媽媽自己擁有保母執照，並且有位上小學的孩子。

女童9月28日中午12點多通報有抽搐、發燒情況，之後便失去意識被送到醫院，當天晚上8點多，醫院檢傷發現女童身上有新舊傷痕，加上顱內出血，認為案情不單純通報警局以及社會局，2天治療後，女童因顱內出血傷重不治。

寄養家庭提供影片說，女童有習慣性會抓癢，導致有傷，至於顱內出血的致命傷，寄養家庭則解釋是跌倒所致，但檢察官懷疑養母說法因此聲請羈押獲准。

社會局家暴防治中心主任許芝綺表示，社會局相當注重這個案子，第一時間即要求檢警調查，該戶寄養家庭社會局有定期訪視、審核照護資格，每個月訪查2次過程中，都沒有發現有特別異狀，針對生母部分已進行身心關懷。

【更多新聞】

►處理焦屍後突亡..48歲警死因曝 即將升職卻留妻與大學兒哭斷腸

►151林彥君25萬腳踏車「上2個鎖」停三重被偷了！警方急捉賊

►三寶「保齡球式」撞整排車！再把自己甩路上 網譏：機車有了靈魂

►拒捕惡徒身分曝！槍毒慣犯罹漸凍症 攀牆躲警...還持手榴彈拒捕