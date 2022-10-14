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輸美蝴蝶蘭帶「雜草」遭退　業者：疑水草混用介質出問題

記者林悅／台南報導

台灣輸美蝴蝶蘭花，因介質被檢出「雜草」，傳有20多貨櫃遭退櫃，農委會收到美方通知，輸美蘭花附帶的介質中有「雜草」，疑似是蕨類孢子，這也是我蝴蝶蘭首度被美方檢出雜草，台南蘭花業者證實此事，懷疑介質混用大陸水草引起，將加強品管以人工逐一檢視清除來因應，以免造成退運及禁止進口美國情事。

▲據台南蘭花農莊政樺指出，此次被美國驗出雜草是第1次，以前沒有此一現象，他們檢討原因，初步懷疑是蘭花「介質」用的水草出問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲據台南蘭花農莊政樺指出，此次被美國驗出雜草是第1次，以前沒有此一現象，他們檢討原因，初步懷疑是蘭花「介質」用的水草出問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲據台南蘭花農莊政樺指出，此次被美國驗出雜草是第1次，以前沒有此一現象，他們檢討原因，初步懷疑是蘭花「介質」用的水草出問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台灣蘭花輸美量最多，台南蘭花園區約占7-8成，因此次發生台灣輸美蝴蝶蘭花因介質中被檢出「雜草」，這些雜草疑為蕨類孢子，恐對美國橡樹造成危害，傳出有20多個貨櫃先後遭退櫃；另還有一部分仍在海上航程，屆時運抵美國恐也須逐一開櫃檢驗，這是我國蘭花首度被美方檢出介質雜草而遭退運。

據台南蘭花農莊政樺指出，此次被美國驗出雜草是第1次，以前沒有此一現象，他們檢討原因，初步懷疑是蘭花「介質」用的水草，原是用智利水草，但近來來因天候的關係，智利水草採收大量減少，為了彌補其不足，業者改以大陸水草來取代，與智利水草混用，是不是因此而出現「雜草」情況，這漷分還要觀察。

▲據台南蘭花農莊政樺指出，此次被美國驗出雜草是第1次，以前沒有此一現象，他們檢討原因，初步懷疑是蘭花「介質」用的水草出問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

莊政樺說，他們的公司也有被退櫃，被驗出有雜草這批，係2022年8-9月21日之間貨，而後的貨櫃還再船上，接下來就是9月21日以後的貨，業者目前採採取的因應之道是嚴格加強品管，加強人工除草，但雜草並不好處理，因水草無論用熱水、水蒸氣處理，只能除去9成至9成5，並不能百分之百除去，且雜草有的是植物種子發芽，但此次被驗出疑為蕨類孢子，孢子來源不明，如落在水草上，濕度等條件適合就發成長，所以必派員以人工方式清除，以1個貨櫃5萬株蘭花來說，人力的成本就增加至少2成以上。

▲據台南蘭花農莊政樺指出，此次被美國驗出雜草是第1次，以前沒有此一現象，他們檢討原因，初步懷疑是蘭花「介質」用的水草出問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

莊政樺說，目前我國與美國協調，在9月21日之前被驗出雜草，業者就被記1點，9月21日以後再度被驗出則再記1點，記滿2點業者即不可再輸入美國，所以業者都十分重視，加強輸入美國蘭花的品管。

立委賴惠員指出，蝴蝶蘭目前是走海運輸美，所使用的介質水草，可在海運中保持3-4週，美國9月7日驗出蘭花有介質有雜草蕨類，所以以後從嚴相驗，其中有2家是台南業者，台南後壁蘭花園區所產蘭花佔全國7-8成，美國是我最大花輸出國，如果我們被打趴，荷蘭、越南、大陸等馬上會取代我國，美國作法是先充分信任，一旦被他們發現有問題，就會馬上改變檢驗方式，例如以前用抽驗的方式，現在改成最嚴的標準，貨櫃逐一打開相驗，這是一個很嚴重的問題，美國的作法並不是政治因素，純粹是經濟把關，不是刁難，會發生此事，我國業者也要檢討，是不是檢疫有不確實之處。

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