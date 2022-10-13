新北女議員服務處變「戀愛教室」！鄉民交友煩惱都找她

▲新北市議員李倩萍（左一）為鄉民解決煩惱。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市議員李倩萍在地服務十多年一致好口碑，近來為民服務電話內容相當「棘手」，原因是有許多男性民眾向她請教「哪一個交友軟體最好用？」，希望透過APP交到優質女朋友，也有地方媽媽感嘆自己女兒長得漂亮卻沒人追，拜託議員充當紅娘介紹好對象，服務處瞬間變成戀愛教室，眾人是哭笑不得。李倩萍以自身做為例子，緣分來了就會水到渠成，奉勸鄉民們要耐心等候。

長期關注教育、社會議題的新北市議員李倩萍，為三重、蘆洲地區4連霸民代，爭取里民福利外也解決地方許多困境，擁有深厚的民意基礎，婆婆媽媽最愛找她聊天談心事，而不少年輕民眾對她亮眼外表印象深刻，連遇到感情問題都會來向她請教。

李倩萍表示，有民眾打電話來詢問：「哪一個交友軟體比較好用？」，還附帶條件說，希望不要遇到詐騙，願意真心相處，最重要的是長得漂亮、孝順等等，面對種種需求如潮水般湧來，李倩萍險些招架不住，她說她從來沒使用過交友軟體，對於民眾的需求，這次真的踢到鐵板，轉身詢問辦公室多位助理，大家也是面面相覷，開始透過Google 幫忙找答案。

上個月，也有一名住在社區大樓的媽媽，憂心忡忡打來服務處詢問，「為什麼女兒這麼漂亮卻沒人追」，對子女的婚事煩惱不已，直接探詢議員身旁是否有好對象介紹，李倩萍也以自身做例子，表示年輕時也遇過相同問題，但緣分來了就會水到渠成，奉勸要有耐心等候。