不利因素集滿！秋冬多重感染爆發　醫示警4危險族群「染疫康復也當心」

▲台大小兒感染科主治醫師黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

邊境終於解封，但今年秋冬恐怕很難熬，台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民示警，國人過去兩年累積免疫負債，除新冠病毒外，還有流感、呼吸道融合病毒、肺炎鏈球菌夾擊，勢必爆發多重感染潮。他提醒，慢性病族群、吸煙者、經常外出的高齡族群還有新冠肺炎康復的年長者等4大風險族群，相關疫苗接種應儘早完成。

台灣時隔938天終於重啟國門，但是過去民眾勤戴口罩、保持社交距離等防疫措施完備，李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大小兒感染科主治醫師黃立民今天示警，世界衛生組織（WHO）不斷提醒「免疫負債」即將席捲全球，過去大家沒有感染病菌，成為可感宿主，免疫負債要還的情況可以預期。

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▲台大小兒感染科主治醫師黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）

「多重感染會變很多。」黃立民分析，除了新冠疫情仍在社區，近期已經觀察到呼吸道融合病毒流行，今年流感也提早報到，流感、呼吸道融合病毒最容易併發細菌感染，兩個同時流行就是不太好的事情，當中最常見併發就是肺炎鏈球菌，今年這些都要去防範。

黃立民說，當社區同時存在2種以上病毒、細菌，多重感染、混合感染就變成常見之事，且由於免疫系統要對抗病菌增加，負擔較為沉重，不但疾病會變得比較嚴重，預後也比較差。

現階段已經集結4大不利因子，黃立民說，除了流感提早報到，也觀察到流感流行病毒株為A型H3N2、邊境解封開國門、國人防疫疲乏。

黃立民解釋，以往到10月才會出現的流感，今年提早在9月出現，這已經是一個跡象，而流感病毒分為A型與B型，A型又分為H1N1與H3N2，如果主要出現A型H3N2，就代表今年流感一定會很嚴重，因為其突變快、致病力強的特性，先前感染、接種疫苗保護力遇到它都失效，該年重症、死亡人數就會增加。

▲李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長黃立民（中）、台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健（左）以及中華民國糖尿病學會理事長黃建寧（右）共同呼籲。（圖／記者洪巧藍攝）

事實上，根據醫學權威期刊《刺胳針》（The Lancet）刊載的研究顯示，英國在2021年解禁後，新冠肺炎合併感染流感，30天內死亡率提高6倍 、新冠肺炎合併感染肺炎鏈球菌30天內死亡率更是單獨感染侵襲肺炎鏈球菌疾病的8倍。

黃立民提醒，隨著邊境開放，有4大族群務必謹慎以對，包括慢性疾病患者、有菸癮者、經常出入公共場所的長者、有慢性肺病且曾經感染新冠肺炎的長者，應積極與醫師諮詢，盡速接種流感疫苗和肺炎鏈球菌疫苗。另外他也提醒，口罩是投資報酬率最高、最便宜的防疫措施，不適合太早拿掉，至少要戴到明年春天。