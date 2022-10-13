破壞兌幣機偷現金、竊工地電線　基隆竊盜集團3人落網

▲基隆一竊盜集團隨身攜帶破壞剪等犯案工具，鎖定投幣式洗車場的兌幣機等處犯案。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

基隆一竊盜集團近2個月頻頻作案，鎖定投幣式洗車場行竊，利用大型破壞剪及榔頭破壞兌幣機，行竊數萬元現金，還挑選偏僻的建築工地，使用小型破壞剪截斷工地銅質電線後竊取。警方11日逮捕集團林姓主嫌等3人到案，初步清查於基隆地區連續涉犯多起竊案，全案依加重竊盜罪偵辦移送。

該竊盜集團由40歲林姓、45歲劉姓及26歲李姓等人組成，隨身攜帶各式破壞剪、榔頭等犯案工具，最近2個月內，連續多次趁深夜凌晨四下無人時，於建築工地及自助洗車場行竊，使用小型破壞剪截斷工地銅質電線後竊取，而大型破壞剪及榔頭用來截斷自助洗車場兌幣機鎖頭，破壞機器行竊內部數萬元紙鈔及銅板等現金。

基隆市警察局第三分局及鐵路警察局刑警大隊及臺北分局共組專案小組，跟監數日後掌握犯嫌身分，於10月11日持法院核發搜索票及檢察官核發之拘票查緝林姓主嫌等人到案，起獲犯案用破壞剪等行竊工具，發現以林姓主嫌為首之竊盜集團專門鎖定投幣式洗車場及地處偏僻之建築工地等行竊，使用專門破壞工具犯案，動作相當熟練，初步清查於基隆地區連續涉犯多起竊案，全案依加重竊盜罪偵辦移送。

警方呼籲建築工地及自助洗車場業者，應加強防竊措施及改善監視器死角，降低自身被竊風險，而資源回收業者勿收購來路不明的電線、電纜等回收金屬，避免觸法。