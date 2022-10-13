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騙走淡水婦87萬！2男窩四星酒店...警破門1人全裸躲浴室

▲▼ 淡水假檢警。（圖／記者戴上容翻攝）

▲員警攻堅進梁、高2人的飯店房間。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名40多歲楊姓婦人日前在家中接到「假檢警」詐騙電話，慌慌張張領取87萬元交付給「假檢察官」，楊婦感覺怪怪的便到警局報案，淡水警方獲報後展開追緝，10月6日深夜到北市某四星級飯店逮捕梁姓與高姓嫌犯，另意外發現高嫌是名傷害通緝犯，並查獲安非他命等毒物，訊後依法究辦。

據悉，今年8月31日，25歲梁男與30歲高男假冒成檢警與楊姓婦人聯繫，宣稱楊婦銀行帳戶涉及洗錢等刑案，另又偽裝成警察機關騙取信任，最終誘騙楊婦領取87萬現金，在淡水中正東路一段與楊婦面交，楊婦事後察覺有異前往報警。

▲▼ 淡水假檢警。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 歹徒製作的假單據。（圖／記者戴上容翻攝）

淡水警方獲報展開調查，由於2嫌居無定所行蹤不定，導致警方追查困難，10月6日深夜11時許，警鎖定2嫌後，持拘票循線前往查緝台北市中山區一間四星級酒店抓人。

警方起初佯裝成房務人員，確認2嫌是否在屋內，但梁嫌刻意拖延，警方見狀強勢破門，進到屋內在浴室內逮捕全裸一絲不掛的梁嫌，並在床上逮捕睡夢中被驚醒的高嫌，更意外發現他是遭台中地檢署發布通緝的傷害通緝犯。

警方在屋內查獲3支手機、毒品安非他命吸食器、殘渣袋等物，2人落網後均推稱毒品為對方持有，警方訊後將2嫌依詐欺、洗錢防制法、毒品罪嫌移送法辦，另將高嫌解送台中地檢署歸案。

▲▼ 淡水假檢警。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼警方查獲的毒品。（圖／翻攝畫面）

▲▼ 淡水假檢警。（圖／記者戴上容翻攝）

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