把「愛妻44萬鑽戒」誤丟掉！他急衝垃圾廠搶救愛情　結局超展開

▲清潔隊員翻8噸垃圾找回。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州一趙姓人夫近日，誤將妻子價值10萬元人民幣（約新台幣44萬元）的首飾當垃圾扔了。當地多名清潔隊工作人員得知後，連夜從8噸垃圾中翻找，次日上午終於尋回。11日，趙男趕到杭州濱江區城管局，將一面印有「工作負責，樂於助人，服務周到，溫暖人心」的錦旗送到清潔隊手中。

據《澎湃新聞》報導，8日早上，趙男在家收拾東西時，誤將價值10萬元、妻子裝鑽戒、項鍊等首飾的盒子當垃圾扔了，等回過神來，趕緊去家樓下的垃圾桶找，結果發現沒有。

後來，他得知垃圾已被清運。情急之下，趕到濱江區城管局求助。濱江區城管局經多方聯繫，找到垃圾清運車司機，包括趙男所在社區的垃圾還在車上沒有轉運。這車垃圾約8噸，區城管局人員詳細了解了丟失物品特徵，聯繫清潔隊找到臨時傾倒垃圾點，從兩個班組抽調多名清潔隊員按趙男的描述翻找。

▲男子誤將妻子價值10萬人民幣的首飾當垃圾扔掉。（圖／翻攝自澎湃新聞）

開始尋找已是8日傍晚，多名清潔隊工作人員找到深夜，因照明不佳暫停。次日一早，清潔隊繼續尋找，9日近11時找到了裝有鑽戒的盒子，鑽戒等首飾完好無損。

事後，清潔隊又經過2個多小時的清理，將8噸垃圾裝車後轉運，並將場地恢復乾淨。