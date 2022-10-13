　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

把「愛妻44萬鑽戒」誤丟掉！他急衝垃圾廠搶救愛情　結局超展開

▲▼男子誤將妻子價值十萬首飾當垃圾扔掉。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲清潔隊員翻8噸垃圾找回。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州一趙姓人夫近日，誤將妻子價值10萬元人民幣（約新台幣44萬元）的首飾當垃圾扔了。當地多名清潔隊工作人員得知後，連夜從8噸垃圾中翻找，次日上午終於尋回。11日，趙男趕到杭州濱江區城管局，將一面印有「工作負責，樂於助人，服務周到，溫暖人心」的錦旗送到清潔隊手中。

據《澎湃新聞》報導，8日早上，趙男在家收拾東西時，誤將價值10萬元、妻子裝鑽戒、項鍊等首飾的盒子當垃圾扔了，等回過神來，趕緊去家樓下的垃圾桶找，結果發現沒有。

後來，他得知垃圾已被清運。情急之下，趕到濱江區城管局求助。濱江區城管局經多方聯繫，找到垃圾清運車司機，包括趙男所在社區的垃圾還在車上沒有轉運。這車垃圾約8噸，區城管局人員詳細了解了丟失物品特徵，聯繫清潔隊找到臨時傾倒垃圾點，從兩個班組抽調多名清潔隊員按趙男的描述翻找。

▲▼男子誤將妻子價值十萬首飾當垃圾扔掉。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲男子誤將妻子價值10萬人民幣的首飾當垃圾扔掉。（圖／翻攝自澎湃新聞）

開始尋找已是8日傍晚，多名清潔隊工作人員找到深夜，因照明不佳暫停。次日一早，清潔隊繼續尋找，9日近11時找到了裝有鑽戒的盒子，鑽戒等首飾完好無損。

事後，清潔隊又經過2個多小時的清理，將8噸垃圾裝車後轉運，並將場地恢復乾淨。

►坐整天臀部也沒壓力！「日本旭川軀幹定位護脊紓壓坐墊」驚爆價990元

ET快訊
蔡壁如碩士學位遭撤　德明科大：9處涉抄襲
台積電跌破400！Joeman算命被勸「趕快賣」　5個月前預
快訊／蔡壁如論文違反學術倫理　碩士學位遭撤銷
爆料「靠假照片拿登頂證明」　登山正妹曝漏洞：不方便說是誰了
高雄「酒駕累犯」創新高　一口氣公布「15人高清照」
台積電7奈米產能利用率下滑　魏哲家：高雄廠計畫會有調整
高鐵台中站爆200萬搶案！　1人當場被捕
快訊／不妙！悍將5主力確診　淘汰邊緣戰力重挫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

駕殲-20空訓「兩次擊落」金頭盔飛行員：飛到後半腦袋都要當機了

把「愛妻44萬鑽戒」誤丟掉！他急衝垃圾廠搶救愛情　結局超展開

20大前與黨外人士座談　習近平強調「充分發揚民主」

黑熊扭屁屁、猩猩拔草丟遊客　動物群「搞笑」行為讓遊客傻眼

孕婦上廁所突胸悶不適…竟是「主動脈剝離」　醫：留意不典型徵兆

1例核酸檢測異常！江蘇沛縣下令封城　103萬人靜態管理3天

大陸江南造船廠LNG運輸船交付　配置全球艙容最大液罐

大陸房市冷颼颼！　逾20城大推「農民進城買房」

工人趴地用膝蓋重擊工具鋪地毯　網看影片肅然起敬：好痛

聯合國緊急會議譴責俄佔烏領土　陸副代表耿爽投棄權票籲：和平對話

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

阿伯拍醒路倒醉男喊危險！　摸走2萬塞口袋：都飛走了

吳宗憲：請雙面人講一下..猛虧Lulu　狂譙金鐘分開頒「很愚蠢」全員冷汗

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

駕殲-20空訓「兩次擊落」金頭盔飛行員：飛到後半腦袋都要當機了

把「愛妻44萬鑽戒」誤丟掉！他急衝垃圾廠搶救愛情　結局超展開

20大前與黨外人士座談　習近平強調「充分發揚民主」

黑熊扭屁屁、猩猩拔草丟遊客　動物群「搞笑」行為讓遊客傻眼

孕婦上廁所突胸悶不適…竟是「主動脈剝離」　醫：留意不典型徵兆

1例核酸檢測異常！江蘇沛縣下令封城　103萬人靜態管理3天

大陸江南造船廠LNG運輸船交付　配置全球艙容最大液罐

大陸房市冷颼颼！　逾20城大推「農民進城買房」

工人趴地用膝蓋重擊工具鋪地毯　網看影片肅然起敬：好痛

聯合國緊急會議譴責俄佔烏領土　陸副代表耿爽投棄權票籲：和平對話

U23／曾頌恩扛4番　林威助捎來祝福不忘問：他守哪裡

高端爭議炸鍋！　陳時中：我已經離開衛福部了

運動後乾嘔想吐...醫：可能是4原因造成　太餓、太飽都易反胃

交往「叔叔老婆的妹妹」算亂倫？他1提問被嗆：公民老師要哭了

振興有感！　動滋券、健身券總交易金額破10億

Kep1er成員爆熱戀男偶像！遭抓包「情侶物件」　公司回應超曖昧

蕭煌奇嘆：人比鬼可怕　《你是我的眼》版權遭賣...竟花10年才拿回

新藥及相似藥穩健邁進　醣聯揭新策略「積極投入前驅抗體藥技術開發」

機車前置物箱有把鑰匙...他直接騎走　「移動中」被攔辯：借來的

身體乾荒粗糙有解！「養膚美容油」神助攻，肌膚細緻零暗沉

2寶爸當街遭爆頭亡！　 女兒近距目擊嚇壞奔逃

大陸熱門新聞

國小女童190公分！親姊身高也超驚人

網美直播「人體排字」200秒　慘遭玻璃反射出賣

女學生在宿舍養小鬼詭異哭嚎　鬼影閃現畫面曝

中國花瓶拍賣場上估值6.1萬 成交價飆3885倍「估價師直接被解僱」

1例核酸檢測異常！江蘇沛縣下令封城　103萬人靜態管理3天

恐怖巨蟒生吞整隻雞　進食畫面曝光

香港民政署女主任　激戰男友性愛片外流

長江乾旱、海水倒灌　上海人開始囤積飲用水

二十大成就展「外媒關注台海局勢」

北大教授自爆「5位數」退休金引議

他託朋友幫買大樂透中大獎　最後2人撕破臉

保時捷推「中國標準」菜刀　一把1.1萬

孕婦突胸悶不適竟是主動脈剝離　醫：留意不典型徵兆

工人趴地用膝蓋重擊工具鋪地毯 網看影片肅然起敬：好痛

更多熱門

相關新聞

老公換3台車「信貸500萬綠一片」股票慘套牢！妻求存錢

老公換3台車「信貸500萬綠一片」股票慘套牢！妻求存錢

另一半很會賺錢，但開銷也很驚人，夫妻間該如何溝通？一名人妻透露，年薪300萬的老公是個3C控，一年會買2至3次電腦，總花費高達30萬元，而7年來也狂換新車，甚至還信貸500萬買股票等，花錢不眨眼的習慣讓原PO實在看不下去。

頭接紙球有錢拿　傻尪遭妻砸雞蛋

頭接紙球有錢拿　傻尪遭妻砸雞蛋

妻甜蜜告白我想你　遭尪1秒打槍

妻甜蜜告白我想你　遭尪1秒打槍

女房客退租見「可怕垃圾山」　另一間還養豬

女房客退租見「可怕垃圾山」　另一間還養豬

床不夠睡…人妻被趕走　婆婆：我跟妳老公睡

床不夠睡…人妻被趕走　婆婆：我跟妳老公睡

關鍵字：

垃圾老公首飾

讀者迴響

熱門新聞

林襄被拍抽菸形象全毀！　經紀人道歉：會努力戒掉

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

林叨囝仔Sydney懷孕！升格7寶媽

這間全聯有5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：打倒隔壁傳統市場

快訊／彰化水泥泵浦車衝撞2車　騎士遭輾爆頭慘死

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

孫生女友爆夜店親人夫…酷炫嚴肅回應！

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

淡水「超美樓中樓」47坪賣998萬　網傻：是甜點社區

橘色惡魔不想走！台學校1規定卻嚇壞日學生

小孩自願退團…《原子》班底IG一片黑

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

翹臀妹深蹲「噗一聲」！褲子溼整片教練尷尬

新變異株BF.7多可怕　症狀一次看

25歲騎士遭輾爆頭　奪命駕駛磕頭下跪10分鐘

更多

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面