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影／妻惡整尪「頭接紙球可領1千」　傻老公照做慘被雞蛋狠K

記者郭凱芸／綜合報導

想從老婆那爽賺零用錢可沒那麼簡單！網友「壹壹」的老婆日前突然想惡整老公，於是便跟壹壹說只要他用頭接住3顆自己投下去的紙球，就會給他1000元！

沒想到挑戰開始後，老婆竟然掉包第3顆紙球，改成丟「雞蛋」！害得壹壹被雞蛋K中，只能在樓下一臉憤恨地瞪著整人成功的老婆。

▲老婆騙老公用頭接3顆紙球就給1000元。（圖／TikTok／cooper365584 授權）

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▲老婆騙老公用頭接3顆紙球就給1000元。（圖／TikTok／cooper365584 授權）

▲傻老公慘被雞蛋K。（圖／TikTok／cooper365584 授權）

▲傻老公慘被雞蛋K。（圖／TikTok／cooper365584 授權）

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