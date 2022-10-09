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旅館床不夠睡…婆婆突喊「我跟妳老公睡」　人妻被趕走傻眼

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP視覺中國）

▲婆媳問題讓不少人頭痛。（示意圖／CFP視覺中國）

記者朱祖儀／綜合報導

媳婦嫁進婆家後，要如何和另一半家人相處，一直是個難解的問題。一名人妻抱怨，婆婆經常介在她和老公之間，就連出門旅行，對方也要和她老公一起睡，然後把她趕去和小孩同床，讓她相當傻眼，可是老公也只會裝傻，她只好PO文求助。PO文曝光後隨即掀起熱議。

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，自己對婆家只有一個不滿的地方，不過真的覺得非常哀怨，就是不論出遊旅行還是露營，經常會面臨到床不夠睡的問題，她便向婆婆反應這件事情。可是對方總是一副理所當然的態度，說「我跟你老公睡，你跟兩個孫子睡」。

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▲旅館,房間,床。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲婆婆堅持要和老公一起睡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO不禁無奈表示，小孩都已經快要10歲了，希望婆婆可以不要再抱持著這種想法，「你可以不要再橫在我跟老公之間嗎？」她也說老公不願意幫忙解決，每次碰到這種狀況總是裝傻，讓她覺得相當無言。

不少人看到後紛紛表示，「如果是我的話以後就沒有旅行或露營了，看她怎麼跟」、「很簡單的做法，就是大屁孩跟小屁孩都丟給婆婆顧，看她多愛搶，送婆婆顧上半年都沒問題，妳愛幹嘛，就幹嘛去」、「我會直接都不出去玩過夜的」、「婆婆是都不知道她兒子結婚生子了嗎」、「不是她跟孫子睡才合理？」、「識相的婆婆才不會跟著兒子媳婦出遊，正常的婆婆也不會和兒子睡在一起」。

也有網友罵說，「問題出在妳先生，他不解決，以後出去玩連他都不帶」、「你該抱怨的是老公，他就默許、他也願意啊！只有妳不願意」、「我還是想問你老公在幹嘛」、「老公還可以跟她睡，真的很傻眼」。

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